Podróżując po innych krajach często można trafić na niecodzienne z punktu widzenia Polaków oznaczenia czy sygnały. Jednym z nich niewątpliwie jest biały materiał, najczęściej ręcznik, zawieszony na lusterku stojącego na poboczu samochodu. Okazuje się, że ma konkretne znaczenie i informuje pozostałych podróżnych o tym, co się stało.

Co oznacza biały ręcznik na samochodzie? Jest ważnym komunikatem

Zwyczaj wieszania białego materiału na lusterku samochodu wziął się ze Stanów Zjednoczonych, a największą popularność zyskał w Karolinie Północnej. Dziś można się z nim spotkać również w innych miejscach, choć w Europie nie jest szczególnie popularny. Niemniej decydując się na podróż, warto wiedzieć, co oznacza. Okazuje się, że to mniej oficjalny, acz skuteczny, sposób na poinformowanie innych uczestników ruchu o awarii pojazdu, kiedy to prowadząca go osoba i pozostali pasażerowie już go upuścili i nie potrzebują pomocy. Oprócz tego sygnalizuje, że samochód nie jest opuszczony, więc nie ma konieczności odholowania, gdyż najpewniej ktoś po niego wróci. Można rzec, że to bardziej złożona wersja używania trójkąta ostrzegawczego (który nie wszędzie w USA jest obowiązkowym elementem wyposażenia).

Co oznacza biały ręcznik na samochodzie? Biały ręcznik. Fot. pexels.com / kingofcotton

Co prawda rozwój technologii sprawił, że metoda z białym materiałem (najczęściej był to ręcznik, koszulka, a niekiedy nawet reklamówka) nie jest już tak powszechna, jednak wciąż może się zdarzyć. Dlatego zdecydowanie lepiej ją znać. Jak w rozmowie z portalem charlotteobserver.com przyznał zastępca dyrektora ds. komunikacji Steve Abbott, obecnie większość osób po prostu dzwoni po pomoc i oczekuje jej w samochodzie. Specjalista zaznaczył również, że samo wywieszenie białej tkaniny nie zawsze gwarantuje, że pojazd nie zostanie odholowany, gdyż wiele zależy od zasad panujących na danym odcinku drogi.

W tym rejonie biały ręcznik może oznaczać coś innego. Zatrzymaj się i sprawdź

Z kolei portal interia.pl zaznacza, iż biały materiał na lusterku samochodu bywa różnie interpretowany w pozostałych stanach USA. Przykładowo w Minnesocie może oznaczać, iż kierowca bądź pasażer pojazdu potrzebują pomocy, dlatego mimo wszystko dobrym zwyczajem jest zatrzymać się przy unieruchomionym samochodzie i sprawdzić, czy wszytko w porządku. Spotkałe/aś się z podobnym oznaczeniem? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.