Produkują sportowe auta już ponad 110 lat, ale teraz muszą zwolnić 170 osób. Kryzys luksusowej marki

Z pozoru niewiele. To ledwie 5 proc. wszystkich zatrudnionych. Innymi słowy, 170 miejsc pracy w słynnej firmie o bardzo długiej historii. To Aston Martin, który produkuje niezwykłe samochody od ponad 110 lat. A jak Aston Martin to James Bond, nieprawdaż? Trudno, aby było inaczej.

Zobacz wideo Aston Martin z pierwszym SUV-em. Wyjątkowe auto i wyjątkowy gość programu

Aston Martin. Rosną straty i zadłużenie

Wspomniane 170 miejsc pracy przeznaczono do likwidacji. Okazuje się, że zwolnienia są nieuchronne, by zgodnie z przyjętym planem firma wyszła z trudnej sytuacji. Aston Martin notuje bowiem spore straty i powiększa zadłużenie. Wartość akcji spała o ponad 9 proc. A co gorsza prognozy dot. sprzedaży (wzrost ledwie o kilka procent) spotkały się z rozczarowaniem analityków finansowych. Sporym zagrożeniem są także nowe amerykańskie cła (w wysokości ok. 25 proc.) oraz pogarszająca się sytuacja na rynku chińskim.

Plan naprawczy to nie tylko zwolnienia pracowników. Priorytet nadano nowemu hybrydowemu modelowi (konstrukcja PHEV – plug-in), w którym napęd umieszczono centralnie. Wedle władz Aston Martin nowa sportowa hybryda będzie mieć znaczący wpływ na poprawę sytuacji finansowej firmy oraz na wzrost sprzedaży. To model Valhalla, który trafi na rynek w drugiej połowie 2025 r. Brytyjczycy planują produkcję limitowaną do 999 egzemplarzy. Każdy z nich będzie wyceniony na ponad 1,1 mln dolarów amerykańskich.

W ramach nowej strategii Aston Martin opóźni proces elektryfikacji. Według Reutersa premiera pierwszego samochodu elektrycznego została przesunięta o kilka lat. Auto pojawi się dopiero w drugiej połowie obecnej dekady.