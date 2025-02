To co zrobił kierowca mustanga rozwścieczyło innych. Urządzili samosąd na parkingu

Jak jeździć Fordem Mustangiem? Na pewno nie tak jak kierowca, którego wyczyny nagrał nieznany nam autor filmu (w trakcie jazdy po parkingu szofer w Fordzie uszkodził kilkanaście samochodów). O samych szczegółach wydarzenia także niewiele wiadomo. Nie wiemy kim był kierujący i czy nie znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nieznane jest miasto (prawdopodobnie Kaliningrad), w którym doszło do tak przykrych wydarzeń. Najprawdopodobniej film nagrano w Rosji. A skąd taki wniosek? Choć materiał nie jest najwyższej jakości to widoczne nieco rozmyte tablice rejestracyjne przypominają te, które stosowane są od lat w Federacji Rosyjskiej.

Zobacz wideo 5000 zł kary za popisy na parkingu w Fordzie Mustangu

Szybka reakcja poszkodowanych

Reakcja rozwścieczonych mieszkańców łatwa do przewidzenia, nieprawdaż? W takiej sytuacji bardzo łatwo o lincz, czego kiedyś sam byłem świadkiem w Polsce. Zanim policja dotarła na miejsce, to okoliczni mieszkańcy zdążyli dokonać samosądu na kompletnie pijanym kierowcy, który mocno uszkodził kilka zaparkowanych samochodów. Dotkliwie pobitego mężczyznę pozostawili przy rozbitym samochodzie.

A jak wygląda wymierzenie sprawiedliwości z prawnego punktu widzenia? W Polsce kluczowa jest wartość poniesionej szkody. Od tego m.in. zależy, czy znajdą zastosowanie przepisy o wykroczeniu, czy przestępstwie. Kierujący Mustangiem uszkodził tyle aut, że w polskim systemie prawnym należy sięgnąć po kodeks karny. A to oznacza karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Prawodawca przewidział też opcję złagodzenia kary w przypadku okoliczności łagodzących i niższej szkodliwości społecznej czynu. Wówczas sprawcę można ukarać karą grzywny, ograniczenia wolności albo więzieniem (do roku).