Polska wieś przy drodze prostej jak stół robi furorę. Naprawdę wcale tak nie wygląda

Sułoszowa to niewielka wieś położona w województwie małopolskim niedaleko Krakowa. Ma niespełna 3,5 tys. mieszkańców i właśnie zrobiła furorę w mediach społecznościowych. Powód? Spójrzcie na zdjęcie dołączone do materiału. Okazuje się idealnie symetryczna. Przez to miejscowość została uznana za piękną.

Zdjęcie Sułoszowej robi furorę. Najpiękniejsza wieś świata?

Na zdjęciu widać idealnie prostą drogę. Wzdłuż niej poprowadzone zostały dwa szpalery domów. Za każdym z domów znajduje się pole uprawne. Wszystko na tym zdjęciu jest idealnie symetryczne. Droga jest prosta, działki poszczególnych domów kończą się w tym samym miejscu, a pola wyglądają dosłownie jak dywan. Taki obrazem musi zachwycić.

Prawda jest jednak taka, że zdjęcie dołączone do postu zamieszczonego w grupie "Most Beautiful Places in the World" w serwisie Facebook jest nieco "stuningowane". Prawdopodobnie przez sztuczną inteligencję. Ta usymetryzowała układ wsi. W rzeczywistości miejscowość prezentuje się ona nieco inaczej. Droga okazuje się bardziej kręta, a zabudowa nie tak idealnie zaplanowana. Obserwując Sułoszową na Google Earth, trudno odnaleźć kadr ze zdjęcia dodanego do postu.

Wieś Sułoszowa w Polsce Fot. Google Earth

AI vs. rzeczywistość. Czy prawdziwa Sułoszowa jest brzydka?

Sztuczna inteligencja i jej możliwości robią prawdziwe wrażenie. Stanowią jednak też pułapkę na internautów. Mogą wprowadzić ich w błąd. W tym punkcie pytanie brzmi jednak inaczej. Czy prawdziwy obrazem wsi jest brzydszy od tego, który pomogła stworzyć sztuczna inteligencja? Internaucie są zgodni. W żadnym razie nie. Nieco bardziej kręta i niego bardziej rozbudowana Sułoszowa również im się podoba. Część komentujących twierdzi nawet, że jest ładniejsza od "stuningowanej" przez sztuczną inteligencję.