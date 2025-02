Tesla przejechała 1,2 mln mil. Ma 14. silnik i 4. baterię. "A moja Toyota..."

W serwisie Facebook na profilu Engineering & Science pojawiła się ciekawa informacja dotycząca Tesli Model S. Mówi ona o tym, że jeden z modeli dobił właśnie do przebiegu wynoszącego 1,2 mln mil. To oznacza 1,93 mln km. Czy zatem limuzyna Tesli jest tak trwała jak legendarny Mercedes Beczka? Zaraz, zaraz. Nie tak szybko.

Prawie 2 mln km to dużo? Na tym dystansie Tesla "zużyła" 14 silników i 4 baterie

Informacja mówi o tym, że Tesla co prawda osiągnęła taki wynik, ale nie bez większych problemów. Bo właściciel pojazdu w toku eksploatacji zmienił... 14 silników i 4 zestawy baterii. Czy zatem amerykańska marka ma powód do radości? Moim zdaniem to wątpliwe. Idealnie pokazuje to odpowiedź jednego z internautów. Ten napisał, że jeździ Toyotą 4Runner z 1990 r. i ona też pokonała milion mil. Ale na oryginalnym silniku.

Czytając o tej Tesli, przypomniała mi się inna historia. Historia właścicieli Skody Octavii z felernym silnikiem 2.0 TDI z pompowtryskiwaczami. Opowiadał o tym, że mówienie o ułomności tego motoru to kłamstwo. Jego auto pokonało bowiem milion kilometrów. Właściciel Skody zapomniał jednak dodać, że w międzyczasie diesel cztery razy przeszedł remont głowicy... Rzeczywiście trwałość tego auta może imponować.

Kierowca Tesli wymieniał silnik średnio co 138 tys. km...

Konieczność wymiany 14. silników i 4. zestawów baterii oznacza mniej więcej tyle, że z samych napraw właściciel mógłby sobie pewnie kupić co najmniej półtorej nowej Tesli Model S. A pojazd naprawdę tani nie jest. Dziś za model trzeba zapłacić w salonie amerykańskiej marki co najmniej 508 tys. zł. Poza tym ta deklaracja pokazuje jeszcze jedno. Obawy kierowców dotyczące elektromobilności wcale nie są wyssane z palca. Zakładając, że mówimy w tym przypadku o jednym z pierwszych wyprodukowanych Modeli S, oznacza to mniej więcej tyle, że właściciel wymieniał średnio:

ponad jeden silnik rocznie lub jeden silnik co niespełna 138 tys. km.

jedną baterię co trzy lata lub jedną baterię co 482 500 km.

Nowy akumulator co trzy lata? To nie brzmi dobrze. Warto jednak pamiętać, że przez ten czas auto mogło pokonać nawet 482 tys. km. To oznacza, że Model S tego wskaźnika wstydzić się nie musi. Dużo gorzej ma się sprawa w przypadku silników elektrycznych. Wymiana motoru średnio co 138 tys. km oznacza, że trwałość jednostek Tesli utrzymuje się na takim samym poziomie, jak w... Polonezach z przełomu lat 80. i 90. XX wieku.