Własny samochód to nie tylko frajda z jazdy i możliwość podróżowania na własnych zasadach. To także komfort, niezależność od komunikacji miejskiej i brak ograniczeń czasowych. Ale każdy, kto choć raz miał kluczyki w ręku, wie, że auto generuje też niemałe koszty. Regularna eksploatacja, serwisowanie i obowiązkowe opłaty mogą mocno obciążyć portfel. Czy warto? Oczywiście, ale trzeba wiedzieć, na jakie wydatki się przygotować.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo Tech Hub — wyjątkowy obiekt w Krakowie o globalnym znaczeniu [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Jaki jest całkowity koszt posiadania samochodu? Tyle pieniędzy trzeba wydać w ciągu roku

Roczne utrzymanie samochodu to wydatek, który potrafi mocno odbić się na budżecie każdego kierowcy. Nie chodzi tu tylko o tankowanie, gdyż to jedynie wierzchołek góry lodowej. Własne auto to także obowiązkowe ubezpieczenie, serwis i koszty nieoczywiste, które potrafią zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Jak możemy przeczytać na motofakty.pl. w 2024 roku przeciętny kierowca wydał na utrzymanie samochodu średnio 2811 zł. Co składa się na tę sumę?

Ubezpieczenie OC. Obowiązkowe i niestety coraz droższe. Średni koszt polisy w Polsce to około 650 zł rocznie. Pamiętajmy jednak, że dla młodszych kierowców lub posiadaczy aut o większej mocy cena może być znacznie wyższa.

Obowiązkowe i niestety coraz droższe. Średni koszt polisy w Polsce to około 650 zł rocznie. Pamiętajmy jednak, że dla młodszych kierowców lub posiadaczy aut o większej mocy cena może być znacznie wyższa. Serwis i naprawy. Wymiana oleju, filtrów, klocków hamulcowych czy klimatyzacji to podstawowe czynności serwisowe. Do tego dochodzą nieprzewidziane usterki, które zawsze są bolesnym zaskoczeniem. Średni roczny koszt? Około 2161 zł. W przypadku droższych marek może być znacznie wyższy.

Poza podstawowymi kosztami warto pamiętać o tych, które łatwo przeoczyć. Wymiana opon to obowiązkowy wydatek, który ponosimy raz na kilka lat, a komplet dobrej jakości ogumienia może kosztować nawet 2000 zł. Paliwo to kolejny duży koszt, który w zależności od jazdy, może sięgać 7-10 tys. rocznie. Do tego dochodzą myjnia, płyny eksploatacyjne, parkingi i autostrady, a wszystko w skali roku jest sporym obciążeniem finansowym.

Samochody (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Ile średnio wydaje się na samochód? Za dużo. Koszty utrzymania auta można jednak zmniejszyć

Czy da się jeździć taniej? Oczywiście. Wystarczy kilka prostych zmian, by zamiast wyrzucać pieniądze na zbędne wydatki, cieszyć się jazdą bez nadmiernych kosztów. Regularny serwis pozwala uniknąć drogich napraw - wymiana oleju, kontrola hamulców i sprawdzenie układu chłodzenia to inwestycja, która może oszczędzić setki złotych rocznie. Do tego płynna jazda bez gwałtownych manewrów ogranicza spalanie i zmniejsza zużycie podzespołów, podobnie jak dbałość o ciśnienie w oponach.

Ubezpieczenie też nie musi kosztować fortuny. Porównywanie ofert pozwala znaleźć korzystniejszą polisę, zamiast płacić za zbędne dodatki. Jeśli chodzi o serwis, ASO to nie jedyna opcja - wiele niezależnych warsztatów oferuje usługi na równie wysokim poziomie, ale w znacznie niższej cenie. Nawet opony można kupować sprytniej. Najlepsze ceny trafiają się poza sezonem, a odpowiednia konserwacja sprawia, że posłużą dłużej.

Ile rocznie wydajesz na utrzymanie swojego samochodu? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.