To pierwsze miasto w Stanach Zjednoczonych, które zdecydowało się pójść śladem Europy i wprowadziło system opłat za wjazd do centrum. Chodzi o Manhattan, czyli najmniejszy, ale jednocześnie najbardziej zaludniony okręg Nowego Jorku. Zmiana okazała się bardzo znacząca.

Za wjazd do tej dzielnicy trzeba zapłacić. Burmistrzyni argumentuje decyzję

Prestiżowa nowojorska dzielnica słynęła z korków i dużego ruchu samochodowego, jednak od 5 stycznia 2025 roku w okręgu obowiązują opłaty za wjazd poniżej 60. ulicy, a więc w części, gdzie mieszczą się siedziby wielkich biznesów i władz. Opłata wynosi 9 dolarów, czyli niecałe 36 zł.

Celem nowych przepisów jest zdobycie funduszy na inwestycje metropolitalnych władz transportowych MTA, lecz także poprawa życia mieszkańców i zachęcenie do korzystania z transportu publicznego. - Opłata w wysokości 9 dol. spełnia nasze cele, nie nakładając dodatkowego obciążenia na tych, którzy mogą sobie na to najmniej pozwolić - przekazała Kathy Hochul, gubernatorka Nowego Jorku cytowana przez abc7ny.com.

Opłaty są pobierane, dzięki elektronicznym czytnikom tablic rejestracyjnych. Obowiązują jednak zniżki dla Nowojorczyków, którzy zarabiają mniej niż 50 tys. dolarów rocznie. Mogą oni liczyć na 50 proc. upustu po dziesiątym wjeździe do okręgu w miesiącu.

Czy korki na Manhattanie się zmniejszyły? Efekty są zadowalające

Jak się okazuje, pomysł przyniósł oczekiwany rezultat, bo ruch na mostach i tunelach zmniejszył się, a czas przejazdu skrócił się w niektórych miejscach nawet do 30 proc. Wzrosła liczba pasażerów autobusów od 7,3 proc., a w weekendy o 12,2 proc. Co sądzisz o wprowadzeniu tego typu opłat? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.