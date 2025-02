Każdy rodzic pragnie zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo. Właśnie dlatego wielu z nich decyduje się na umieszczenie na szybie samochodu naklejek z napisem "dziecko w aucie". Mają one przeróżne wzory, a często zawierają też imię malucha. Niestety, okazuje się, że takie spersonalizowane oznaczenie może być bardzo niebezpieczne. Przekonaj się dlaczego.

REKLAMA

Zobacz wideo Pilotowali samochód z 4-miesięcznym dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy

Po co jest naklejka "dziecko w aucie"? Pełni ważną funkcję informacyjną dla kierowców

Podobnie jak zielony listek dla świeżo upieczonych kierowców, tak i naklejka "dziecko w aucie" jest ważnym sygnałem dla innych uczestników ruchu. Oznakowany w ten sposób samochód informuje, że w środku podróżuje małe dziecko. To z kolei skłania inne osoby do zachowania szczególnej ostrożności i większej cierpliwości. W końcu, jak wiadomo, z małymi dziećmi w samochodzie podróżuje się nieco inaczej - wolniej i ostrożniej. Naklejka ma być więc formą komunikacji między kierowcami, zwiększającą bezpieczeństwo na drodze. Kiedy więc staje się problemem?

Naklejki na samochód nie zawsze bezpieczne. Dlaczego trzeba uważać z "dzieckiem w aucie"?

O ile naklejka jako ogólny symbol ma swoje uzasadnienie, o tyle umieszczanie na niej imienia pociechy to już zupełnie inny temat. Wiedząc, jak maluch się nazywa, obca osoba może łatwiej nawiązać z nim kontakt, zdobyć zaufanie i nakłonić do zrobienia czegoś niebezpiecznego. W najgorszym przypadku może nawet dojść do porwania. Niestety, takie sytuacje się zdarzają, a nieświadomi rodzice sami ułatwiają życie potencjalnym przestępcom. Dlatego tak ważne jest, aby chronić wizerunek i dane swoich dzieci, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Dziecko w samochodzie (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Marzena Hmielewicz / Agencja Wyborcza.pl

Jak prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie? Zadbaj o ważne aspekty podczas podróży

Bezpieczeństwo dziecka w samochodzie to najważniejsza kwestia dla każdego rodzica. Wybierając się w podróż z maluchem, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, które zapewnią mu ochronę i komfort.

Fotelik samochodowy. Powinien być dobrany odpowiedni do wieku, wzrostu i wagi dziecka. Przed podróżą należy upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany, według wskazówek producenta. Zawsze zapinaj też dziecko pasami, nawet na krótkich trasach.

Powinien być dobrany odpowiedni do wieku, wzrostu i wagi dziecka. Przed podróżą należy upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany, według wskazówek producenta. Zawsze zapinaj też dziecko pasami, nawet na krótkich trasach. Pasy bezpieczeństwa. Upewnij się, że są odpowiednio dopasowane do dziecka. Nie mogą być ani za luźne, ani za ciasne.

Upewnij się, że są odpowiednio dopasowane do dziecka. Nie mogą być ani za luźne, ani za ciasne. Poduszki powietrzne. Jeśli dziecko podróżuje na przednim siedzeniu, a fotelik jest ustawiony tyłem do kierunku jazdy, koniecznie wyłącz poduszkę powietrzną pasażera.

Jeśli dziecko podróżuje na przednim siedzeniu, a fotelik jest ustawiony tyłem do kierunku jazdy, koniecznie wyłącz poduszkę powietrzną pasażera. Bezpieczna jazda. Zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości i dostosowuj prędkość do warunków na drodze, a w szczególności wtedy, kiedy masz na pokładzie dziecko.

Na dłuższą podróż warto zabrać maluchowi jego ulubione zabawki i przekąski. Pamiętaj też o częstych przerwach, by dziecko mogło się trochę poruszać i odetchnąć od jazdy.

Czy masz naklejkę informującą, że w samochodzie podróżuje dziecko? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.