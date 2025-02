Polskie miasto unieważniło przetarg na wodorowe autobusy. Policzyli ile kosztuje eksploatacja

Wałbrzych jako jedno z pierwszych miast w Polsce postanowiło przystąpić do wodorowej rewolucji w transporcie miejskim. Pierwsze kroki w kierunku zakupu autobusów zasilanych H2 zostały wykonane jeszcze w 2021 r. Ostatecznie umowa na dostawy pojazdów została podpisana pod koniec 2023 r. z Solarisem. Była to w tym czasie największa umowa w Polsce na autobusy wodorowe.

Orlen chciał za wodór 25 mln zł. Wałbrzych nie ma tyle pieniędzy

Umowa opiewała na 20 Solarisów Urbino 12 hybrogen z możliwością rozszerzenia zamówienia o 25 dodatkowych pojazdów. Kontrakt zakładał sumę na poziomie 80 mln zł. Pierwsze pojazdy z zamówienia podstawowego dotarły już do miasta. Są eksploatowane. Brakująca ilość dojedzie na przełomie lutego i marca. Miasto w tej perspektywie postanowiło rozpisać kolejny przetarg. Ten dotyczył dostaw wodoru. Wałbrzych oczekiwał dostaw rozpoczynających się do 1 lutego 2025 r. i trwających w sumie przez 35 miesięcy. W tym czasie operator miał dostarczyć 317 050 kilogramów wodoru.

W przetargu na wodór do autobusów miejskich w Wałbrzychu wpłynęła tylko jedna oferta. Ta pochodziła z Orlenu. Niestety największy koncern paliwowy wycenił swoje H2 w sumie na prawie 25 mln zł. To oznacza, że każdy kilogram paliwa kosztowałby miasto jakieś 77 zł brutto. Wałbrzycha jednak nie stać na taki wydatek. Przetarg został zatem unieważniony...

Wodór zawsze był drogi. Czemu Wałbrzych wybrał tę technologię?

Wysokie ceny wodoru w Polsce nie są tajemnicą. Nie są nią ani dziś, ani nie były nią w 2023 r., gdy Wałbrzych składał zamówienie na autobusy. Czemu zatem miasto zdecydowało się na wodór, a nie zasilanie prądem? Włodarze zakłamywali nieco rzeczywistość. Liczyli na naturalny spadek cen lub rządową interwencję. Ani pierwszy, ani drugi scenariusz się nie sprawdził. I szybko nie sprawdzi.

Na rynku wodoru w Polsce praktycznie nie ma konkurencji. Jest zaledwie kilku operatorów tego paliwa. Pojawia się przede wszystkim Orlen oraz Polsat Plus i ZE PAK. Technologia ta w naszym kraju dopiero zatem raczkuje. Dodatkowo sytuacji nie poprawia słaby popyt. Aut i autobusów wodorowych jest tyle, co na lekarstwo. Produkcja i sprzedaż tego paliwa są zatem mocno marginalne oraz drogie. To przekłada się na ceny dostaw paliwa.

Solaris Urbino 12 hydrogen jest jednym z miejskich autobusów napędzanych wodorem. Fot. Solaris Bus & Coach

Eksploatacja autobusu elektrycznego jest 4 razy tańsza od wodorowego

Unieważnienie przetargu na zakup wodoru sprawia, że komunikacja miejska w Wałbrzychu ma poważny problem. Posiada nowoczesne pojazdy, które z uwagi na brak paliwa, niedługo zostaną uziemione na bazie. Nowego kontraktu na dostawy H2 może szybko nie być. Firmy przy obecnych cenach po prostu nie jest stać na eksploatację pojazdów. W tym punkcie dochodzimy zatem do sedna problemu, a konkretnie największej ułomności pojazdów wodorowych. Być może oczyszczają powietrze oraz produkują prąd i wodę. Koszt ich eksploatacji jest jednak kilkukrotnie wyższy, niż w przypadku elektryków.

Dowodów na poparcie tezy podaje serwis BizHub.pl. Opisuje przykład Konina. MZK w tym mieście postanowiło policzyć koszt eksploatacji autobusu wodorowego. Wnioski? Pokonanie każdych 100 km tym pojazdem kosztuje przedsiębiorstwo 418 zł netto. Dla porównania w przypadku autobusu elektrycznego suma spada do 102 zł. Elektryk nadal jest eko, a do tego okazuje się cztery razy tańszy w eksploatacji. Wybór na razie będzie zatem oczywisty? Wiele na to wskazuje.