Kiedy koniec budowy S7? GDDKiA podała trzy ważne terminy

Rozbudowa krajowej siódemki do parametrów drogi ekspresowej powoduje utrudnienia na trasie pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Przejezdność pojazdów jest jednak zachowana i podróżni mogą poruszać się dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będące w budowie trzy ostatnie odcinki siódemki to: Płońsk Południe — Załuski, Załuski — Modlin oraz Modlin — Czosnów. W jakim stopniu zaawansowania są prace prowadzone w tych miejscach? Co podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad?

Drogowcy zbliżają się do końca budowy

W budowie jest 34,6 km drogi ekspresowej pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do trasy ekspresowej będzie możliwa poprzez sześć węzłów drogowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Ostrzykowizna, Załuski, Przyborowice i Poczernin. Powstać mają również trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP Modlin, MOP Załuski i MOP Poczernin), a także obwód utrzymania drogi oraz obiekty inżynierskie i drogi do obsługi terenów przyległych.

Na dwóch odcinkach trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. Wykonywane są roboty brukarskie. Toczą się roboty mostowe jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Na zadaniu najbliżej Warszawy Wykonawca montuje wypełnienia ekranów oraz drzwi ewakuacyjne. Wzmacniana jest także konstrukcja nowego mostu przez rzekę Wisłę.

- informuje GDDKiA, która podaje także procentową skalę zaawansowanie robót:

Płońsk Południe – Załuski - 64 proc.

Załuski – Modlin - 72 proc.

Modlin – Czosnów - 81 proc.

Terminy oddania trzech brakujących odcinków S7

W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin umowny nie uległ zmianie i wciąż jest ustalony na maj 2025 r. Dla dwóch kolejnych zadań podpisane zostały aneksy wydłużające czas na ukończenie do sierpnia 2025 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawców wszystkich trzech odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych.