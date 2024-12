Niby drobiazg, a może cię kosztować nawet 1500 zł. Lepiej uważaj na takie "ozdoby"

Kierowcy na różne sposoby próbują spersonalizować swoje samochody. Jednym z rozwiązań są naklejki. Świeżo upieczonym posiadaczom prawa jazdy dobrze znany jest symbol zielonego listka, choć dziś nie każdy decyduje się na poinformowanie innych o tym, że jest początkującym kierowcą. Z kolei naklejka ryby, wciąż często spotykana na drogach, to symbol, który chętnie umieszczają na swoich autach katolicy. Pomysłów i rozwiązań, nieraz budżetowych i zabawnych, jest wiele. Nie na każdy przychylnym okiem będą patrzeć policjanci. I nie chodzi tu tylko o wulgarne napisy.

REKLAMA

Zobacz wideo 10 sekund do utraty prawa jazdy. Kierowcę czeka ponowny egzamin

Czy za naklejkę na samochodzie można dostać mandat? Sprawdź, co grozi za naklejenie naklejki na samochód

Wulgarne napisy wyrażające poglądy polityczne, w tym te "pozdrawiające" jedną z partii politycznych, informacje o tym, że właściciel samochodu lubi poruszać się "szybko, ale bezpiecznie" lub traktujące o podejściu do policji mogą przez funkcjonariuszy zostać potraktowane jako wykroczenie z art. 141 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim za umieszczanie nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków grozi nagana, grzywna w wysokości do 1500 zł, a w najgorszym wypadku kara ograniczenia wolności.

Wulgarne słowa to niejedyne, co może przysporzyć właścicielowi samochodu kłopoty. Czego nie można naklejać na samochodzie? Unikaj wprowadzających w błąd naklejek z nieprawidłowym literowym skrótem kraju, niezgodnych z tablicą rejestracyjną lub informujących o poprzednim kraju rejestracji, a także naklejek i oznaczeń wskazujących na przynależność do istniejących służb, np. policji, straży miejskiej (wyjątkiem są auta zabytkowe).

Naklejka, fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl Naklejka, fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Czy można dostać mandat za naklejkę na szybie? Uważaj, gdzie przyklejasz

Niewłaściwe umieszczenie naklejki także może skończyć się mandatem. Chodzi przede wszystkim o naklejanie napisów lub rysunków na:

reflektorach,

światłach,

lusterkach,

elementach odblaskowych,

szybach, zarówno przedniej i tylnej, jak i bocznych, szczególnie w sposób, który utrudnia widoczność.

Za naklejki na tablicy rejestracyjne także grozi mandat. W takich sytuacjach kierowca może spodziewać się kary do 500 zł.