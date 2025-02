Wystartowała przebudowa ważnego fragmentu zakopianki. Co to oznacza dla wracających z ferii?

Z pozoru niewinne skrzyżowanie tak ważne dla ruchu lokalnego (łatwiej i bezpieczniej włączyć się do ruchu z dróg lokalnych) to koszmar dla podróżujących zakopianką. To jedno z tych miejsc na trasie, gdzie często występują spore korki. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na granicy Krakowa i Libertowa to tzw. wąskie gardło. Można tam utknąć na długo nie tylko w porannych czy popołudniowych godzinach szczytu, ale także podczas największego natężenia ruchu turystów zmierzających lub wracających z Podhala. Dobrym przykładem są choćby tegoroczne ferie zimowe.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Jak pozbyć się korków i zachować bezpieczny wjazd czy przejazd przez zakopiankę? Drogowcy uznali, że najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja skrzyżowania ze światłami (a także istniejących przejść dla pieszych, które zastąpią kładki) oraz budowa tunelu dla ruchu lokalnego (inwestycję wyceniono na niemal 150 mln zł). Prace rozpoczynają się już w poniedziałek 24 lutego 2025 r. Czy zatem wracający z ostatniego turnusu ferii zimowych mogą spodziewać się sporych utrudnień?

Przebudowa zakopianki GDDKiA

Gaz, prąd, kanalizacja. A dopiero potem tunel

Początkowo nie będzie aż tak źle. Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA wyjaśnił w rozmowie z radiem Kraków, iż pierwsze prace to przebudowa istniejącej infrastruktury. Wykonawca (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie) przebuduje sieć elektryczną, gazową, kanalizacyjną, teletechniczną i wodociągową. Zaplanowano także poszerzenie jezdni Zakopianki w kierunku Krakowa oraz lokalnej drogi (wytyczonej po wschodniej stronie DK7).

Budowniczy odpowiedzialni za sam tunel pod zakopianką wejdą na plac budowy najwcześniej w połowie 2025 r. Wedle harmonogramu wszystkie prace powinny zostać zakończone do lipca 2027 r. Przez ten czas kierowcy pomęczą się zatem w korkach na drogach lokalnych oraz na DK7. W ciągu głównej trasy będą dostępne po dwa pasy ruchu dla obu kierunków.

Inwestycja na granicy Krakowa i Libertowa to część programu modernizacji zakopianki pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Docelowo zostanie poprawiona przepustowość trasy. GDDKiA zapowiada także poprawę bezpieczeństwa. W budowie są dwa nowe węzły drogowe (Krzyszkowice i Myślenice). A to nie wszystko. GDDKiA kończy przygotowania do kolejnej inwestycji. Będzie nią węzeł drogowy w Jaworniku.