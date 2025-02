Są kierowcy, którzy nawet nie zawracają sobie głowy czytaniem instrukcji pojazdu, z czego producenci doskonale zdają sobie sprawę. Najważniejsze informacje wolą więc skierować na coś, co znajdziemy już w naszym samochodzie. Chodzi właśnie na przykład o różnego rodzaju naklejki.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024