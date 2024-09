Przy zakupie nowego kompletu opon, często mamy do czynienia z kolorowymi oznaczeniami, których znaczenie nie do końca jest dla nas jasne. Mowa o kolorowych paskach, namalowanych na bieżniku i kropkach na boku opony.

REKLAMA

Zobacz wideo Od 1 stycznia 2025 r. mogą podrożeć nie tylko nowe auta. Także używane! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Co oznaczają kolorowe paski na nowych oponach? Oznaczenia wpływają na produkcję opon

Żółte, białe niebieskie, zielone, pomarańczowe czy czerwone. W takich kolorach możemy dostrzec paski umieszczone na oponach, które wraz z pokonywanymi kilometrami przestają być widoczne. Z naszego punktu widzenia są one nieistotnymi oznaczeniami, jednak z perspektywy producenta pełnią one ważną funkcję. W rzeczywistości są to paski konfekcyjne. Są elementem systemu znakowania konkretnej wersji i parametrów bieżnika podczas produkcji opony. Dzięki temu produkcja przebiega sprawnie i nie trzeba się martwić o pomyłki, które mogą generować niepotrzebne koszty.

Do czego służy kropka na oponie? To cenna informacja na etapie montażu nowych opon

Oprócz pasków, na oponach, szczególnie w przypadku nowych modeli samochodów umieszczone są różnego rodzaju kropki. Zazwyczaj na zewnętrznej stronie. Ich znaczenie różnić się może w zależności od producenta. Mogą być również cenną wskazówką dla wulkanizatora przy montażu (z której strony ma znaleźć się wentyl w trakcie montażu opony na feldze). Kropki mogą również wskazywać na najcięższy (czerwona kropka) oraz najlżejszy punkt opony (pomarańczowa). Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.