Niemcy skontrolują milion ciężarówek rocznie i nawet nie będą ich zatrzymywać

Ponad milion kontroli drogowych ciężarówek w 2025 r.? Niemieccy inspektorzy transportowi ewidentnie powinni zakasać rękawy. Czeka ich pracowite 12 miesięcy. Taka liczba oznacza bowiem co najmniej 2740 kontroli każdej doby, czyli ponad 114 sprawdzeń co godzinę i minimum dwa TIR-y skontrolowane na minutę.

Zobacz wideo Kierowca z Gliwic nie przyjął mandatu. Teraz nie ma prawa jazdy

BALM sprawdza milion pojazdów. Ale bez ich zatrzymywania

Cel jest naprawdę ambitny. Dane liczbowe stanowią jednak dopiero jego początek. Bo w tej sprawie kluczowa jest inna kwestia. Niemieccy inspektorzy będą prowadzić kontrole drogowe ciężarówek, choć de facto prowadzić ich nie będą. To zjawisko niezwykle łatwo zrozumieć w momencie, w którym kierowcy przyjrzą się radiowozom należącym do BALM. To one stanowią klucz do rozwiązania tej zagadki.

Zdalne kontrole BALM sprawdzą wiele parametrów pojazdu

Jak donosi serwis 40ton, radiowozy BALM są wyposażone w antenę, radar, kamerę, a czasami nawet kamerę termowizyjną. Sprzęt ten ułatwia prowadzenie kontroli drogowej. Bo TIR-a zatrzymywać wcale nie trzeba. Wystarczy, że radiowóz ustawi się koło niego na drodze. Obydwa pojazdy mogą się cały czas znajdować w ruchu. W takim przypadku:

antena połączy się z pokładowym tachografem w ciężarówce i odczyta zapisane w jego pamięci dane.

radar dokona pomiarów zewnętrznych pojazdu.

kamera odczyta numer rejestracyjny i pozostałe oznaczenia naniesiona na nadwoziu lub naczepie.

kamera termowizyjna dokona kontroli stanu układu hamulcowego.

Tak szerokie spektrum informacji sprawia, że BALM może zdalnie skontrolować prawie każdą ciężarówkę napotkaną na drodze. Pojazdy cały czas będą znajdować się w ruchu. Kierowca TIR-a może nawet nie zdawać sobie sprawy z kontroli. Na parkingi ściągane będą tylko te pojazdy, w których zdalna kontrola wykaże zasadnicze znaki zapytania.

Milion już padł. Teraz będzie więcej, bo zdalne kontrole wchodzą w całych Niemczech

Niemieckie radiowozy służące do zdalnego kontrolowania ciężarówek nadal są nowością. Po raz pierwszy zostały pokazane podczas targów w Hanowerze. Weszły do użytku już w 2023 r. i z miejsca pokazały swoje możliwości. W 2023 r. zdalnie Niemcy skontrolowali 749 tys. ciężarówek. W 2024 r. liczba kontroli przekroczyła milion. W 2025 r. będzie jeszcze wyższa. Wzrost nie jest jednak kwestią zwiększania limitów w służbach, a innego faktu. BALM właśnie ogłosiło wdrażanie nowych radiowozów we wszystkich częściach kraju. Wcześniej nowoczesne radiowozy były eksploatowane wyłącznie w wybranych regionach.