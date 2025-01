Żółte skrzynki zamontowane na sygnalizatorach to częsty widok, szczególnie w większych miastach. Dzięki nim piesi mogą sterować światłami i zasygnalizować chęć przekroczenia jezdni. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z dodatkowych funkcji, które mogą być na wagę złota w przypadku niektórych grup użytkowników.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Po co są przyciski na przejściach dla pieszych? Nie tylko przywołują zielone światło

Urządzenia zlokalizowane przy przejściach dla pieszych mają umożliwić bezpieczne i płynne poruszanie się po pasach. Dzięki temu można uniknąć długiego oczekiwania na zielone światło. Jednak to niejedyna funkcja urządzenia.

Dodatkowy guzik. Możemy go znaleźć od spodu. Jego działanie również polega na uruchomieniu zielonego światła przy najbliższej zmianie sygnalizacji. Jednak umiejscowienie jest o wiele prostsze do zlokalizowania przez osoby niewidome. Kolejną funkcją "dodatkowego" guzika z dolnej części skrzynki jest to, że zaczyna wibrować. Bez względu na to, czy urządzenie jest wyposażone w emiter dźwięku, czy też nie. Dzieje się tak po jego wciśnięciu i zmianie światła na zielone. To sygnał, że można bezpiecznie przejść przez ulicę.

Przejście dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Wypukłe kropeczki. To w rzeczywistości alfabet Braille'a, który obrazuje przebieg przejścia. Jest to szczególnie pomocne, jeśli przebiega przez niego wyspa.

To w rzeczywistości alfabet Braille'a, który obrazuje przebieg przejścia. Jest to szczególnie pomocne, jeśli przebiega przez niego wyspa. Wypukłe wzory. Znajdziemy je na bocznych ściankach urządzeń. Dzięki nim osoby niewidome mają czas, aby przygotować do przejścia przez jezdnię i uniknąć ewentualnych niedogodności.

Czy istnieje kombinacja naciśnięć, która natychmiast włącza zielone światło? Ekspert wyjaśnia

W przestrzeni internetowej krąży teoria, według której wystarczy zastosować specjalną kombinację naciśnięć przycisku na przejściu dla pieszych (dotyk, trzy uciśnięcia, przerwa, trzy uciśnięcia, przerwa, trzy uciśnięcia), aby natychmiast włączyć zielone światło. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ. Jednak, jak wyjaśnia ekspert, to tak naprawdę powielany mit i nie ma nic wspólnego z prawdą. - Sterowaniem zajmuje się sterownik świateł, czyli po prostu komputer, według określonych algorytmów. To owe algorytmy decydują o sekwencji świateł na skrzyżowaniu w oparciu o wprowadzone wcześniej informacje. Tego typu modyfikacje mogłyby zaburzyć cały ruch na skrzyżowaniu - wytłumaczył Rafał Wodzicki, Key Account Manager w firmie Busch Polska, która zajmuje się produkcją i sprzedażą przycisków dla pieszych. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.