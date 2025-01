Magic Roundabout po polsku określane jest również jako magiczne rondo lub skrzyżowanie pierścieniowe. Znajduje się w mieście położonym w południowo-zachodniej Anglii - Swindon. Jego koncepcja, choć wygląda futurystycznie, sięga 1972 roku. Do dziś stanowi jedno z najbardziej intrygujących i nietypowych rozwiązań infrastruktury drogowej na świecie.

