Nie każda droga ma wyznaczone pasy ruchu. Co wtedy? Przepisy sugerują użyć wyobraźni

Jadąc samochodem w ciągu dnia, nie zawsze przykładamy uwagę do wyrysowanych pasów na drodze. Ale, gdy towarzyszą nam gorsze warunki pogodowe, jedziemy po zmroku, we mgle lub w takich miejscach, że łatwo się pogubić, a trasa staje się skomplikowana - trudno sobie wyobrazić jazdę bez oznakowania poziomego na drodze.

Czy pasy na drodze zawsze muszą być oznakowane?

Pasy na drodze przede wszystkim pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa. Wielu kierowców, jadąc drogą bez pasów, gdzie ruch jest wzmożony, szybko się gubi, zajeżdża drogę innym uczestnikom ruchu, i przede wszystkim stwarza zagrożenie. Zgodnie z przepisami, nie każda droga musi posiadać poziome oznaczenie, jak wówczas powinien zachować się kierowca?

Choć jest to oczywistością, to warto wspomnieć, gdyż nie wszyscy o tym pamiętają - jeśli pasy ruchu nie są wyrysowane, kierowca i tak nie może poruszać się środkiem jezdni. Jeśli szerokość jezdni pozwala na poruszanie się dwóch pojazdów obok siebie, oznacza to, że jezdnia posiada dwa pasy ruchu. Przepisy wówczas sugerują, iż kierowca powinien w takiej sytuacji wyobrazić sobie pasy i poruszać się po drodze tak, jakby były one wyrysowane.

Sporym problemem jest dla wielu kierowców wyprzedzanie. Nie każdy ma wyobraźnię przestrzenną i nie każdy potrafi trzymać się swojego pasa ruchu. Szczególnie jest to zauważalne w większych miastach i na skrzyżowaniach, które posiadają kilka pasów ruchu. Wielu kierowców skręcając w lewo nie potrafi trzymać się wyimaginowanego pasa ruchu - a jest to niestety niezbędne. Inaczej powoduje to niepotrzebne stłuczki i kolizje. Kluczem do sukcesu jest zachowanie ostrożności, uważne spoglądanie w lusterka oraz na boki, czasem trzeba umieć przewidzieć zachowania innych kierujących. Tylko tak możemy uniknąć wielu kolizji.