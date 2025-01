Oto ranking, którego nie lubią samorządowcy. Trudno bowiem szczycić się wysokimi notowaniami w corocznym zestawieniu najbardziej zakorkowanych miast świata. A takie raporty co roku publikują dwie firmy wyspecjalizowane w gromadzeniu danych o natężeniu ruchu drogowego. To amerykański Inrix i holenderski TomTom. Oto wyniki z opracowania przygotowanego przez europejskiego specjalistę od nawigacji.

W najnowszym zestawieniu TomTom Traffic Index uwzględniono aż 500 aglomeracji z 62 krajów świata. Wśród nich uwzględniono również kilkanaście polskich miast. Tradycyjnie razem policzono wyniki dla Trójmiasta czy aglomeracji katowickiej. Okazuje się, że w pierwszej setce znalazły się trzy polskie ośrodki miejskie. To Wrocław (44), Poznań (68) i Łódź (84). Niektórzy mogą być zaskoczeni wynikami Krakowa czy Warszawy, które znalazły się w drugiej setce.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce w 2024 r. (miejsce w krajowym i światowym rankingu)

Wrocław - 44 miejsce na świecie Poznań - 68 miejsce na świecie Łódź- 84 miejsce na świecie Kraków – 105 miejsce na świecie Warszawa – 121 miejsce na świecie Bydgoszcz – 124 miejsce na świecie Gdańsk, Gdynia, Sopot - 125 miejsce na świecie Szczecin - 135 miejsce na świecie Lublin – 166 miejsce na świecie Białystok – 233 miejsce na świecie Bielsko-Biała – 298 miejsce na świecie Katowice – 396 miejsce na świecie

W światowym rankingu Wrocław wyprzedził takie miasta jak Paryż, Medellin, Turyn czy Edynburg. W Poznaniu odnotowano zaś większe korki niż w Budapeszcie, Frankfurcie, Kopenhadze czy San Francisco. Łódź zaś znalazła się wyżej niż Lipsk, Genewa czy Liverpool.

W tegorocznym wydaniu raportu TomTom policzył m.in., ile czasu średnio zajmuje pokonanie 10 km w obrębie miasta. W tej kwestii w kraju prowadzi Wrocław z wynikiem 28 minut i 56 sekund. Na tle zagranicznych lokalizacji nie jest tak źle. W Londynie potrzeba 33 minut i 17 sekund, a w Nowym Jorku 31 minut i 6 sekund. Podobny czas jak we Wrocławiu wyliczono w Tajpej (29,04), Paryżu (28,53), Helsinkach (28,40) czy Berlinie (28,31).

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce. Średni czas przejazdu 10 km (min.)

Wrocław - 28,56 min. Poznań - 27,04 min. Łódź - 26,06 min. Kraków - 24 min. Warszawa - 23,25 min. Bydgoszcz - 23,07 min. Gdańsk, Gdynia, Sopot - 23,06 min. Szczecin - 22,40 min. Lublin - 21,45 min. Białystok - 19,26 min. Bielsko-Biała - 17,05 min. Katowice - 14,11 min.

Większość polskich miast zaliczyła pogorszenie wyników w kategorii czasu przejazdu (rekordzistą są Katowice z wynikiem 3,7 proc.). Nie brak jednak także pozytywnych wyjątków. Okazało się, że nieco lepiej jeździ się po Warszawie (poprawa o 3 proc.), Bydgoszczy (zmiana o 2,4 proc.), Krakowie (1,1 proc.) oraz we Wrocławiu (zmiana na korzyść o 1 proc.).

Analitycy uwzględnili także skalę opóźnień w skali roku. A to już dość mocno przemawia do wyobraźni. W tej kwestii przoduje Łódź z wynikiem 110 godzin. Innymi słowy, przez drogowe zatory tracimy nawet ponad 4 dni. Do światowych rekordzistów jeszcze sporo brakuje. W czołówce uplasowały się Lima (155 godz.), Dublin (155) i stolica Meksyku (152 godz.). W pierwszej piątce zmieściły się jeszcze Bukareszt (150 godz.) i japońskie Kumamoto (149 godz.).

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce — liczba godzin straconych w skali roku