Tak nad Bałtykiem wpadł ekspert od radarów. Policjanci z wybrzeża byli bardzo zdeterminowani, by go złapać

Niestety. Wszystko, co ma sporą wartość i jest chodliwe, wzbudza zainteresowanie złodziei. Nie inaczej jest w przypadku wartościowych podzespołów samochodowych. 33-latek z powiatu stargardzkiego upodobał sobie radary do aktywnych tempomatów montowanych w samochodach Audi. Kradł ich tyle, że wartość strat wyceniono na niemal 100 tys. zł.

