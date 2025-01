"Nie mam dzwonka, ale mam piszczące hamulce" – próbował żartować rowerzysta podczas kontroli drogowej. Liczył, że jego nietypowy "sygnał ostrzegawczy" przekona policjanta. Niestety, skończyło się mandatem. Jak podaje serwis onet.pl, sfrustrowany cyklista podzielił się swoją przygodą na forum internetowym, pokazując, że nie każdy wie, jakie obowiązki spoczywają na rowerzystach. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów na przyszłość, zadbaj o swój rower zawczasu. Co powinno się znaleźć na jego wyposażeniu? Podpowiadamy.

Co należy do obowiązkowego wyposażenia roweru? Jest kilka wymaganych elementów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r., dotyczącym warunków technicznych pojazdów oraz ich obowiązkowego wyposażenia, rower używany na drogach publicznych musi spełniać określone wymagania i posiadać poniższe elementy:

Światło przednie. Powinno być to co najmniej jedno światło pozycyjne, emitujące białą lub żółtą selektywną barwę. Dopuszczalne jest, by było migające, co zwiększa widoczność rowerzysty na drodze.

Powinno być to co najmniej jedno światło pozycyjne, emitujące białą lub żółtą selektywną barwę. Dopuszczalne jest, by było migające, co zwiększa widoczność rowerzysty na drodze. Światło tylne . Z tyłu pojazdu muszą znajdować się dwa rodzaje oświetlenia: czerwone światło odblaskowe (nieskojarzone z trójkątem) oraz czerwone światło pozycyjne, które również może migotać.

. Z tyłu pojazdu muszą znajdować się dwa rodzaje oświetlenia: czerwone światło odblaskowe (nieskojarzone z trójkątem) oraz czerwone światło pozycyjne, które również może migotać. Hamulce . Rower musi być wyposażony w przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec, który zapewni bezpieczeństwo podczas jazdy.

. Rower musi być wyposażony w przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec, który zapewni bezpieczeństwo podczas jazdy. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy, np. trąbka. Ważne, by wydawany dźwięk nie był przeraźliwy, ale wystarczająco wyraźny, by ostrzec innych uczestników ruchu.

Warto także pamiętać, że choć noszenie kamizelki odblaskowej przez rowerzystów nie jest obowiązkowe, jej używanie po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności znacząco zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Warto także zainwestować w porządny kask. A jakie kary za brak obowiązkowych elementów może nałożyć policjant? Zgodnie z przepisami za brak obowiązkowego wyposażenia roweru grozi mandat nawet do 500 zł. Co ciekawe, wysokość kary nie zależy od brakującego elementu – nieposiadanie dzwonka może kosztować tyle samo, co brak hamulca czy świateł. Dlatego warto zadbać o pełny osprzęt, by uniknąć kosztownych niespodzianek.

Fot. Małgorzata Kolcz / Agencja Wyborcza.pl

Za co rowerzysta może dostać mandat? Nie tylko za braki w wyposażeniu

Rowerzyści, chcąc cieszyć się swobodą dwóch kółek, muszą pamiętać o przepisach drogowych, których łamanie może prowadzić do wysokich mandatów. Na przykład jazda po spożyciu alkoholu jest surowo karana – w przypadku stanu po spożyciu (0,2-0,5 promila) mandat wynosi 1000 zł, natomiast przy stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) kara sięga 2500 zł, a sprawa może trafić do sądu.

Przewożenie dziecka do 7. roku życia bez odpowiedniego fotelika lub przyczepki również nie pozostaje bez konsekwencji i wiąże się z mandatem w wysokości 50 zł. Podobną karę można otrzymać za jazdę bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy, co jest uznawane za wykroczenie. Dodatkowo, używanie telefonu podczas jazdy rowerem, jeśli wymaga trzymania go w ręku, może skutkować grzywną w wysokości 200 zł. Choć wielu może się wydawać, że nie są to duże przewinienia, łamanie każdego z tych przepisów może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.