Chcesz jeździć szybciej po holenderskich autostradach? Nie ma problemu. Jeszcze w tym półroczu na kilku odcinkach (A6 i A7 oraz prawdopodobnie na A37) dzienny limit zostanie zwiększony ze 100 km/h do 130 km/h. Ale jeśli złamiesz przepisy i popełnisz wykroczenie to musisz liczyć się z nowym zaostrzonym taryfikatorem. Władze Holandii wprowadzają podwyższone kary za wiele wykroczeń drogowych. Średnia podwyżek to 10-15 euro (do stawek trzeba jeszcze doliczyć opłaty administracyjne). Zaczną obowiązywać już za kilka tygodni. Przepisy wejdą w życie w lutym 2025 r.

Jednym z najwyżej wycenionych wykroczeń jest tzw. jazda na zderzaku. Kto nie zachowuje wymaganego dystansu od poprzedzającego pojazdu musi liczyć się z mandatem w wysokości od 380 euro. Górna stawka sięga aż 900 euro (naliczana stosownie do prędkości i dystansu) czyli więcej niż zeszłoroczna minimalna miesięczna pensja netto w Polsce.

Blokujesz lewy pas? Zdziwisz się jaki mandat dostaniesz

Na autostradzie można także dostać spory mandat za uporczywe trzymanie się lewego pasa (280 euro) oraz oczywiście za zbyt szybką jazdę. Już przekroczenie prędkości o 11 km/h kosztuje 113 euro. Rozpędzisz się o 20 km/h ponad limit? Wtedy mandat rośnie 223 euro. W przypadku gdy będzie to 30 km/h więcej niż dopuszczalna na danym odcinku to wówczas mandat rośnie do 380 euro. Górną granicą jest zaś 510 euro.

Bardzo srogo karana jest jazda z telefonem w ręku. Mandat wynosi aż 430 euro, co oznacza, że korzystanie z telefonu bez odpowiedniego zestawu głośnomówiącego jest wycenione wyżej niż zignorowanie czerwonego światła (310 euro) czy zignorowanie zakazu wyprzedzania (310 euro) albo blokowanie przejazdu przez skrzyżowanie (np. gdy utkniesz w korku to wtedy policjant wystawi mandat w wysokości 310 euro).

Przykłady nowych stawek mandatów. Holenderski taryfikator 2025