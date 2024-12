Chciał kupić Bugatti, ale brakło mu gotówki. Wnioskował o 6,7 mln zł kredytu. Nie dostał

Zakup nowego samochodu, zarówno używanego, jak i tego prosto z salonu, to nierzadko spory wydatek i obciążenie dla portfela. Ceny nowych aut potrafią wywrócić oczy z orbit, nic więc dziwnego, że od lat zdecydowana większość pojazdów zarejestrowanych w Polsce to auta używane. Widać to także po popularności serwisów ogłoszeniowych. Choć w przypadku samochodów z drugiej ręki wciąż najczęściej płacimy gotówką, to pożyczka lub kredyt nie tracą na popularności. Nic dziwnego, pozwalają bowiem szybko zrealizować cel, jakim jest zakup wymarzonych czterech kółek. Dotyczy to jednak nie tylko droższych modeli.

Jakie auta kupują Polacy w 2024 na kredyt? Te trzy modele cieszyły się największą popularnością

Jak wynika z raportu Otomoto Pay&Otomoto Lease, w którym przeanalizowano wnioski kredytowe i same kredyty oferowane przez serwis ogłoszeniowy, w 2024 roku aż 48,2 proc. ubiega się o kredyt na zakup auta co najmniej 10-letniego. W przypadku nowszych pojazdów wniosków było już jedynie 11,8 proc. Najczęściej chcemy kupować na kredyt trzy modele: Audi A4, BMW serii 3 i BMW serii 5. Średnia kwota finansowego wsparcia w 2024 roku wyniosła 45 tys. zł.

Kupujący często deklarują zainteresowanie droższymi autami, ale w praktyce najczęściej przeglądają tańsze oferty, zwłaszcza w najniższym przedziale cenowym

- czytamy w raporcie.

Kredyt na samochód 2024. Rekordzista potrzebował... ponad 6 mln zł

Z raportu "Otomoto" możemy się także dowiedzieć, jakie były "rekordy" wśród składanych wniosków o kredyt na dofinansowanie zakupu auta. Okazuje się, że najstarszy ubiegający się o kredyt miał 87 lat, najmłodszy - 18 lat. Senior kredytu nie dostał, a rekordzistą z udzielonym wsparciem finansowym był 73-latek. Rekordzistą jest też osoba, której kredyt przyznano w 14 minut i 55 sekund. Najciekawsze jest jednak to, o jaką pomoc w zakupie aut ubiegali się Polacy w 2024 roku. Najtańsze wnioskowane auto to Daewoo Tico z 1996 roku w nieznanym stanie. Chętny próbował uzyskać pożyczkę w wysokości 500 zł. Najdroższe? Bugatti Veyron, do którego zakupu niedoszłemu kierowcy zabrakło... prawie 6,7 mln zł. Przypomnijmy, że za używany egzemplarz trzeba zapłacić od 1,6 mln do nawet 3 mln euro (od 6,8 mln do 12 mln zł). Obaj kredytu nie otrzymali.