Przeglądając ciekawostki motoryzacyjne, nierzadko sprawdzamy, jak szybko dane samochody rozpędzają się do setki. Z pewnością najwięcej emocji wzbudzają te z najkrótszym czasem. A gdyby spojrzeć na to z drugiej strony? Poznaj pojazdy, które uważane są za najwolniejsze w Polsce. Zdawać by się mogło, że rozpędzanie się w nich trwa wieczność.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Dacia Spring. Poznajemy z bliska Dacię jeszcze przed światową premierą

Jakie auto jest najwolniejsze w Polsce? Poznaj podium

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie 2025 roku prym wśród najwolniejszych pojazdów wieść będzie zmodernizowana Dacia Spring - i to zarówno pod względem prędkości maksymalnej, jak i czasu, jaki potrzebuje, by się rozpędzić do setki. Posiadający silnik elektryczny o mocy 45 koni mechanicznych 100 km/h godzinę osiągnie po 19,1 sekundach. Natomiast jej maksymalna prędkość wyniesie 125 km/h.

Jeśli chodzi o samo rozpędzanie się, to jak informuje portal wyborkierowcow.pl, na podium znajdziemy jeszcze:

Renault Kangoo Blue dCi 95, który potrzebuje 18,1 sekundy,

Mitsubishi Colt 1,0 z czasem 17,1 sekundy.

Natomiast biorąc pod uwagę prędkość maksymalną to zdaniem otomoto.pl, mowa o:

Smart Fortwo z 135 km/h,

Opel Corsa z 150 km/h.

Jakie auto jest najwolniejsze? Jakie auto jest najwolniejsze? Fot. pexels.com / pixabay

Który samochód jest najstarszy i najwolniejszy? Model produkowany od 1958 roku

Choć raczej nie spotkasz go w Polsce, warto wiedzieć, że tytuł najwolniejszego pojazdu na świecie przypada Hindustan Ambassadorowi. To jeden z najstarszych modeli samochodów wciąż produkowanych w Indiach, gdyż na rynek trafił już w 1958 roku. Co więcej, jego wygląd zmienił się niewiele przez te wszystkie lata. Posiada zaledwie 35 koni mechanicznych. Choć jest niezawodny i wytrzymały, jego prędkość maksymalna to 80 km/h.

Wolny nie znaczy gorszy. W tych sytuacjach jest nawet lepszy

Zapewne z punktu widzenia osób ceniących dynamiczną, szybszą (lecz wciąż bezpieczną!) jazdę oraz moc silnika wolne samochody nie zwracają na siebie uwagi. Tymczasem te skrywają naprawdę sporo zalet, wśród których prym wiedzie przede wszystkim fakt, iż są bardziej ekonomiczne. Ponadto często lepiej i płynniej się prowadzą, dzięki czemu ich użytkowanie jest czystą przyjemnością. Pamiętaj również, że w wielu miejscach obowiązują ograniczenia prędkości, także zbyt wielu okazji do wykorzystania całego potencjału szybkiej "bestii" możesz nie mieć. Dlatego w wielu wypadkach wybór wolniejszego samochodu może być jedynie zaletą. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.