Biało-czerwone pachołki to codzienny widok na drogach dla wielu kierowców. Często oznaczają miejsce wypadku, ostrzegają przed zagrożeniem, zabezpieczają prace remontowe lub wskazują uszkodzenia nawierzchni. Pełnią jednak jeszcze jedną, mniej znaną funkcję. Nie każdy jednak ma świadomość, o co chodzi, gdy napotka przewrócony element na jezdni.

