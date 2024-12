Ważna zmiana na alpejskiej przełęczy. Ci kierowcy pojadą tylko lewym pasem. Już narzekają, że będą korki

Brenner to nie tylko alpejska przełęcz. To też jeden z najważniejszych szlaków drogowych w Europie. Ze względu na stosunkowo małą wysokość, to właśnie przez Brenner prowadzi najdogodniejsza linia tranzytowa łącząca Niemcy z Włochami (przez Austrię).

W czasie remontu mostem Lueg ciężarówki pojadą po lewym pasie ruchu

Na alpejskiej przełęczy łączy się austriacka autostrada A13 i włoska autostrada A22. Obie stanowią część trasy europejskiej E45. Ruch na tym odcinku jest potężny. Rocznie przejeżdża tu 2,5 mln samych ciężarówek. Ogromne natężenie sprawiło, że most Lueg na Przełęczy Brennerskiej w Tyrolu w Austrii od miesięcy prosił się o modernizację. I ta rozpocznie się 1 stycznia 2025 r. Niestety remont wiąże się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Utrudnienia wynikają przede wszystkim z faktu, że na czas generalnego remontu przejazd przeprawą będzie możliwy tylko na jednym pasie w każdym kierunku. Tak, aby odciążyć konstrukcję mostu. Austriacy doskonale wiedzą jednak o tym, że takie rozwiązanie może generować korki. Dlatego krótkoterminowo, a więc na około 170 dni w roku, uruchomione zostaną tymczasowe pasy zewnętrzne. Te nie będą jednak dostępne dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Ciężarówki zostaną zmuszone do jazdy pasami wewnętrznymi.

Podczas remontu nie zmieni się tylko jedno. Mostem Lueg TIR-y nadal nie pojadą w nocy. Nocny zakaz także w okresie remontu zostaje utrzymany. To może jedynie potęgować korki na tym odcinku, bo ruch pojazdów ciężarowych będzie się kumulował w ciągu dnia.

Remont mostu Lueg na Przełęczy Brennerskiej

Na moście Lueg pojawią się wagi i kamery. Będą mandaty za prędkość

Pomysł z przymuszeniem ciężarówek do jazdy wewnętrznym pasem jest bez wątpienia nietypowy. Jak jednak Austriacy chcieliby sprawdzać stosowanie się do niego? Przecież nie postawią na trasie radiowozów. Radiowozów nie, ale mają inny pomysł. W jezdni zostaną zainstalowane wagi. Te sprawdzą masę pojazdu i skontrolują czy jedzie on właściwym pasem ruchu. Następnie system zmiany kierunku jazdy zadba o to, aby auta o DMC powyżej 3,5 tony wjechały na właściwą część drogi.

Na tym jednak nie koniec, bo wraz z remontem na moście pojawią się urządzenia do kontrolowania prędkości ruchu. Będą też zastosowane kamery, które pozwolą operatorowi w czasie rzeczywistym kontrolować sytuację na przeprawie. A do tego Austriacy szykują nowość dla przewoźników, którzy chcieliby uniknąć korków na tym odcinku autostrady. Mowa o zwiększeniu mocy przerobowych pociągu transportowego Rola. Ten będzie w stanie przewieźć nawet 200 tys. ciężarówek rocznie.

Austriacy remontują most po to, aby go później... zburzyć!

Generalny remont mostu Lueg na Przełęczy Brennerskiej z 1968 r. to dopiero początek. Po jego zakończeniu ruszy bowiem budowa nowej przeprawy. Gdy ta zostanie oddana do użytkowania, starą przestaną jechać auta i zostanie ona zburzona. To jednak plan długofalowy. Bo dopięcie każdego z jego punktów ma być możliwe dopiero na początku lat 30. XXI wieku. Kierowców czeka zatem dobre od 5 do 7 lat utrudnień w ruchu.