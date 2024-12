Ci kierowcy w Polsce pojadą szybciej. Koniec ze ślimaczym tempem? Jest projekt

Technologia pędzi do przodu, a nowoczesne maszyny rolnicze w niczym nie przypominają już ciągników sprzed kilku dekad. Wyższa moc, lepsze osiągi i nowoczesne rozwiązania sprawiają, że mogą poruszać się znacznie szybciej. Problemem okazuje się jednak prawo, które nie nadąża za tymi zmianami. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury postanowiło zaktualizować przepisy, uwzględniając także nowe zasady poruszania się traktorów po drogach publicznych.

Ile maksymalnie może jechać ciągnik rolniczy? Nie są to zawrotne prędkości

Zgodnie z obowiązującym prawem, ciągniki rolnicze, również te z przyczepami, mogą poruszać się po drogach publicznych z maksymalną prędkością 30 km/h. To ograniczenie, choć uzasadnione lata temu, dziś wydaje się anachroniczne. Nowoczesne maszyny rolnicze są nie tylko bardziej zaawansowane, lecz także stabilne i dostosowane do bezpiecznego osiągania wyższych prędkości. Nic więc dziwnego, że podczas różnych okazji gospodarze i przedstawiciele instytucji rolniczych mocno podkreślają, że ograniczenie jest dla nich problemem.

Nadchodzą zmiany w prawie. Wkrótce rolnicy pojadą szybciej

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wyjść naprzeciw głosom gospodarzy. W przygotowanym projekcie zmian w Prawie o ruchu drogowym zaproponowano zwiększenie dopuszczalnej prędkości dla ciągników rolniczych.

Uwzględnia się oczekiwania rolników w zakresie zwiększenia dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Aktualnie ciągniki rolnicze charakteryzują się wysokimi parametrami bezpieczeństwa czynnego i biernego, co przeciwdziała wypadkom drogowym i uzasadnia projektowane zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się tych pojazdów.

- możemy przeczytać w uzasadnieniu proponowanych zmian.

Nowelizacja przepisów przyniesie wiele korzyści. Szybszy transport maszyn rolniczych między polami poprawi efektywność pracy gospodarstw, co jest szczególnie istotne w intensywnym okresie zbiorów. Wolno poruszające się traktory często powodują zatory na lokalnych trasach, co nie tylko spowalnia ruch, ale i wywołuje frustrację kierowców samochodów osobowych, zmuszonych do ryzykownego wyprzedzania.

Wprowadzenie nowych regulacji będzie jednak wymagało dostosowania starszych maszyn do wyższych standardów bezpieczeństwa, a operatorzy ciągników mogą potrzebować dodatkowych szkoleń, aby bezpiecznie poruszać się z większą prędkością. Na nowe prawo jednak jeszcze trochę poczekamy. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2025 roku. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.