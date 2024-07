Traktor należący do policji w Derbyshire, wywołał wiele reakcji w mediach społecznościowych, po tym, jak funkcjonariusze zorganizowali konkurs na nazwę dla swojego nowego pojazdu. Jeden z użytkowników z humorem napisał: "Nie mogę się doczekać, aż użyjecie go do polowania na złoczyńców", podczas gdy inny żartobliwie stwierdził: "Prawdziwym powodem jest to, że policja może go używać do prowadzenia pościgów samochodowych i nie musi się martwić o dziury w jezdni".

Wielu internautów wyraziło swoje zaniepokojenie wydatkami na taki pojazd, pytając: "Czy chcecie w ten sposób polować na rolników?". Jednak policja szybko rozwiała te obawy, wyjaśniając, że traktor jest bezpłatną, czasową pożyczką od lokalnego dealera, B&B Tractors, a jego głównym celem jest przyciąganie uwagi na różnego rodzaju imprezach.

Pościgów po polach nie będzie

Sierżant Chris Wilkinson podkreślił, że traktor jest częścią strategii angażowania społeczności rolniczej i wiejskiej. "Traktor nie będzie orał ulic w trakcie policyjnego pościgu ani transportował ludzi do aresztu, ale już teraz jest wielkim hitem na letnich pokazach. Dzięki temu mamy okazję porozmawiać z członkami społeczności rolniczej i wiejskiej o tym, jak chronią swoje nieruchomości i jak możemy im pomóc. Rozmawiamy także z ogółem społeczeństwa o szanowaniu swojego otoczenia i bezpieczeństwie podczas pobytu na świeżym powietrzu" – wyjaśnił sierżant Wilkinson.

Policyjny traktor, będący częścią specjalistycznego zespołu ds. przestępczości na terenach wiejskich, ma zatem nie tylko przyciągać uwagę, ale również służyć jako platforma do budowania lepszych relacji między policją a mieszkańcami terenów wiejskich. Wcześniej w tym roku, zespół zdobył nagrodę za swoje działania w redukcji kradzieży maszyn poprzez instalowanie tagów w sprzęcie rolniczym i budowlanym.

"Jeśli zauważysz traktor, będąc poza domem, zatrzymaj się i powiedz ‘Witam!’. Możesz także zrobić sobie zdjęcia z policyjnym traktorem" – dodał sierżant Wilkinson. Aby być na bieżąco z ich działalnością, można śledzić profil Derbyshire Rural Crime Team na mediach społecznościowych.

Tegoroczne letnie wydarzenia będą więc okazją nie tylko do zabawy, ale także do lepszego poznania działań policji i możliwości ochrony swoich własności na terenach wiejskich.