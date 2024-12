W taki sposób złodzieje kradną samochody. Chcą konkretnych marek. Polują na twój model?

Kradzieże samochodów kojarzą się głównie z latami 90., a na naszym kontynencie mówiło się, że Polska to "paser Europy". W tamtym okresie były one prawdziwą plagą, a złodzieje często pozostawali bezkarni. I chociaż Polska od dawna nie jest krajem przodującym w tym niechlubnym procederze, przestępcy wciąż są aktywni. Jakie samochody kradną najczęściej?

Zobacz wideo The Best of Moto 2024