Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, reprezentując nasz kraj na spotkaniu unijnych ministrów transportu w Brukseli, zaprezentował nowe rządowe plany dotyczące infrastruktury o podwójnym zastosowaniu. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie sieci dróg i kolei, szczególnie na wschodniej flance Unii Europejskiej. Ponadto uwzględnia wyzwania związane z zieloną transformacją w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie drogowym.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024