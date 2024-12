Toyota jest marką praktyczną. I to nie tylko w wymiarze motoryzacyjnym. Japoński koncern postanowił dać temu wyraz. Zaprezentował kilka pomysłów, które są wysoce funkcjonalne. Nie okazują się to jednak przedmioty zwykłe. Wykorzystują bowiem najnowsze i najbardziej innowacyjne technologie i powstały w ramach gamy E-Collection.

Cyfrowy ptak Toyota ChirpM8 "koi miejskie stresy"

E-Collection to zbiór pomysłów dla profesjonalistów, miłośników natury, pasjonatów mody, nowoczesnych rodzin i entuzjastów muzyki. Jak marka pisze w oficjalnym komunikacie, "każdy przedmiot został opracowany w odpowiedzi na codzienne wyzwania ludzi jutra – od nowego pokolenia hybrydowych pracowników-nomadów po rozwiązania dla tych, którzy chcą być na bieżąco, jednocześnie odłączając się od urządzeń cyfrowych".

Po wprowadzeniu nietrudno domyśleć się, że Toyota raczej nie planuje działów zoologicznych w swoich salonach. W przyszłości może jednak sprzedawać ChirpM8. To pierwsze cyfrowe zwierzątko. Cel jego powstania jest jeden. Ma aktywnie dbać o zdrowie psychiczne. Dla przykładu generowane przez niego ptasie odgłosy mają – jak to ujmuje Toyota – "koić miejskie stresy". Cyfrowy pupil zapewni rozrywkę i interakcje. Przez to ma stać się "kompanem, który zatroszczy się o bezpieczeństwo i poczucie pewności siebie w dużym mieście".

Chciałbyś mieć zwierzaka Toyoty? To nowy pomysł japońskiego koncernu Fot. Toyota

Innowacyjnych pomysłów Toyoty jest więcej

ChirpM8 nie wyczerpuje jednak palety cyfrowych pomysłów japońskiej marki. Tych jest więcej. Na liście znaleźć można m.in.: