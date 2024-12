Sukces Chińczyków w Polsce. W rok sprzedali 5524 samochody tej marki

Marka MG Motor notuje sukces w Polsce. SAIC Motor Poland będący oficjalnym importerem samochodów marki należącej do Chińczyków, wystartował ze swoją działalnością w naszym kraju 30 listopada 2023 roku. W ciągu roku MG Motor startujące z czterema salonami sprzedaży, rozbudowało siatkę dystrybucji do 24 salonów, z których 23 posiadają własne serwisy. Do końca 2025 roku marka planuje otworzyć 40 punktów sprzedaży.

Sukces marki MG w Polsce

Wyniki sprzedaży pokazują, ze marce wywodzącej się z Wielkiej Brytanii, w zaledwie rok od debiutu w kraju nad Wisłą udało się nie tylko wzbudzić zainteresowanie swoimi produktami, ale także mocno zaznaczyć swoją obecność na rynku motoryzacyjnym. W kwietniu 2024 r. MG Motor świętowało wydanie swojego tysięcznego pojazdu, a rok działalności w Polsce przyniósł wynik 5524 samochodów dostarczonych do polskich konsumentów (dane do połowy listopada 2024 r.).

Obecnie w Polsce oferta marki MG zawiera gamę pojazdów odpowiadających na różnorodne potrzeby kierowców. MG HS jest kompaktowym SUV-em, a MG ZS to pozycjonowany klasę niżej praktyczny crossover. Najmniejszym samochodem jest MG3 Hybrid+ sytuowany w klasie miejskich hatchbacków. Kolejnym pojazdem dostępnym w salonach jest kompaktowy, w pełni elektryczny model MG4 Electric. Świeżą propozycją na liście aut dostępnych w Polsce jest roadster MG Cyberster z napędem elektrycznym.

MG 4 fot. Filip Weremij

Konkurencyjne ceny kluczem do sukcesu

Stawiamy na doskonałą relację jakości do ceny, zapewniając przy tym jednocześnie komfort użytkowania i niezawodny serwis. Wierzymy, że każdy zadowolony klient staje się ambasadorem naszej marki, a naszym celem jest stały rozwój – chcemy, by MG znalazło się w TOP10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce

– podkreśla Peng Lin, General Manager SAIC Motor Poland.

Z danych sprzedażowych SAIC Motor Poland wynika, że największym zainteresowaniem w Polsce cieszy się nowy MG HS, który od swojej premiery znalazł już 1422 nowych nabywców. W redakcji testowaliśmy ten samochód, a jego recenzję można przeczytać tutaj - KLIKNIJ i ZOBACZ.