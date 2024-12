Oto najdroższa Łada w historii. Zastąpi Audi, BMW, Lexusy i Mercedesy dyrektorów i urzędników. Już można ją kupić

Koniec z dobrymi zachodnimi samochodami w rządowej flocie Federacji Rosyjskiej. Urzędnicy, dyrektorzy, kierownicy, sekretarze czy ministrowie muszą pożegnać się z autami zachodnich marek. W praktyce czystka objęła ulubione limuzyny i SUV-y cenionych producentów. W praktyce to pojazdy takich firm jak m.in. Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Toyota czy Volkswagen. Ich miejsce zajęły samochody krajowej produkcji oraz wybrane chińskie modele.

Nie wszystko jednak da się tak łatwo zastąpić. Trudno sobie wyobrazić przesiadkę rosyjskiego dostojnika z BMW serii 5 czy Mercedesa Klasy E do małej Łady. Stąd decyzja AvtoVAZ o przygotowaniu samochodu biznesowego. Jak zdecydowali tak zrobili. Sięgnęli po największe i najnowocześniejsze auto jakie mieli w swojej gamie. I tak oto sedan segmentu B zmienił się w biznesową limuzynę nazwaną Łada Aura. Konstruktorzy wydłużyli nadwozie (żartowano, że głównym zadaniem rosyjskich inżynierów było przecięcie Vesty na pół i dospawanie 25 cm nadwozia, aby wydłużyć je do 466 cm), by podróżującym z tyłu zapewnić więcej przestrzeni. Przy okazji poprawiono wyposażenie. W końcu przesiadka powinna być możliwie jak najmniej bolesna. Stąd skórzana tapicerka i szlachetniejsze wykończenie kabiny.

Ekspresowe tempo po rosyjsku

Samochód przygotowano w ekspresowym tempie. Pierwszy prototyp pokazano w połowie 2023 r. Produkcję rozpoczęto po kilkunastu miesiącach. Linia produkcyjna ruszyła w październiku 2024 r. w Togliatti. Dostawy do dealerów rozpoczęto zaś dopiero pod koniec listopada. Pierwsze transporty do pięciu dealerów w Moskwie i kolejnych pięciu w Petersburgu ruszyły w drogę 30 listopada.

Łada Aura w biznesowej wersji Status Łada

Biznesowa Łada dostępna jest w dwóch wersjach z tym samym silnikiem 1.8 l (122 KM) i automatyczną przekładnią. Podstawowa to Premier wyceniona na 2,59 mln rubli (ok. 101 tys. zł). W standardowym wyposażeniu uwzględniono pełne oświetlenie LED, 4 poduszki powietrzne, ESP, monitorowanie martwego pola, czujniki parkowania, klimatyzację, tempomat, radio multimedialne z ekranem 7" i podgrzewaną kierownicę oraz ogrzewanie wszystkich siedzeń.

Łada Aura w wersji biznesowej Status Łada

Reprezentacyjna wersja Łady Aura została nazwana Status. O wysokim statusie ma świadczyć wnętrze wykończone naturalną skórą. Dla najważniejszych pasażerów z tyłu zafundowano poduszki na zagłówki oraz rozszerzone podgrzewanie (siedzisko i oparcie). Tylko dla wersji Status dostępna jest dwukolorowa deska rozdzielcza i zestaw multimedialny z największym ekranem (10") oraz usługami online YandexAuto. W najdroższej Ładzie instalowane jest także lepsze nagłośnienie z pakietem 8 głośników. Tak wyposażoną Ładę Aurę wyceniono na 2,79 mln rubli, co w przeliczeniu na złotówki oznacza ponad 109 tys. zł. Okazja?