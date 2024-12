Odcinkowy pomiar prędkości uważany jest za jedną z najskuteczniejszych metod walki z piratami drogowymi, mającą na celu spowolnienie ruchu na długich odcinkach dróg. System OPP jest skuteczny, łatwy do wdrożenia i wysoce zautomatyzowany, przez co od 2011 roku liczba takich odcinków w Polsce szybko wzrosła.

Ile mandatu za odcinkowy pomiar prędkości 2024? Tyle zapłacisz za zbyt szybką jazdę

Odcinkowy pomiar prędkości składa się z kamer wyposażonych w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz szafki teletechnicznej z kontrolerem i modułem. Kamery umieszczone na początku i końcu odcinka rejestrują numery rejestracyjne pojazdów. Prędkość oblicza się na podstawie czasu, w jakim pojazd pokonał odcinek. Jeśli kierowca przestrzegał przepisów, zdjęcia są usuwane. System działa 24/7, także w trudnych warunkach pogodowych.

Kara za przekroczenie prędkości jest zgodna z nowym taryfikatorem mandatów, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Do 10 km/h – 50 zł

11-15 km/h – 100 zł

16-20 km/h – 200 zł

21-25 km/h – 300 zł

26-30 km/h – 400 zł

31-40 km/h – 800 zł

41-50 km/h – 1 000 zł

51-60 km/h – 1 500 zł

61-70 km/h – 2 000 zł

Powyżej 70 km/h – 2 500 zł

Włączyli nowe odcinkowe pomiary prędkości. Statystyki są miażdżące

Jak informuje auto.dziennik.pl od początku 2024 roku system ujawnił ponad 270 tys. wykroczeń, w tym m.in. na autostradach i drogach ekspresowych. Oznacza to, że codziennie w sieci OPP łapią ponad 885 kierowców, a co godzinę 37 osób przekracza średnią prędkość. Mandat wystawiany jest co 1 minutę i 36 sekund (96 sekund). Kierowcy od 30 listopada powinni zachować szczególną ostrożność i zdjąć nogę z gazu. Na mapie Polski pojawiły się nowe lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości.