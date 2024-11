Policja ma prawo zatrzymać do kontroli każdego kierowcę. Sprawdza, czy ma on uprawnienia do prowadzenia pojazdu, a auto ważną polisę OC. Następnie przeprowadza badanie trzeźwości. Funkcjonariusz może mieć podejrzenie, że osoba kierująca spożywała alkohol i dlatego decyduje się ją sprawdzić. Może to jednak zrobić bez żadnego powodu, o czym świadczą chociażby takie akcje jak "Trzeźwy poranek".

Czy mogę odmówić kontroli trzeźwości? Będzie to miało przykre konsekwencje

Człowiek, który nie ma nic do ukrycia, nie powinien mieć problemu z dmuchnięciem w alkomat. Powody odmowy bywają różne, ale najczęściej jest to próba odsunięcia w czasie kontroli trzeźwości. Przez taki zabieg pijany kierowca ma nadzieję, że uda mu się oczyścić organizm i nie przekroczyć dozwolonej dawki.

W praktyce tylko sobie szkodzi, bo odmowa kontroli trzeźwości skutkuje zabraniem prawa jazdy. Tak samo wygląda to w przypadku sytuacji, gdy osoba kierująca nie chce albo nie jest w stanie wydmuchać odpowiedniej dawki powietrza do urządzenia.

Czy mogę odmówić kontroli trzeźwości? Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Procedura badania alkomatem przez policję. Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jeśli alkomat pokaże od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu w organizmie, oznacza to, że kierowca znajduje się "w stanie po użyciu alkoholu". Tym samym dopuszcza się wykroczenia opisanego w art. 87§1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z prawem taka osoba "podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych". Gdy alkomat wykaże wynik wyższy niż 0,5‰ alkoholu w organizmie, to stan kierowcy określany jest jako "nietrzeźwy". Wtedy jest to już przestępstwo, określone w art. 178a§1 Kodeksu karnego. Grozi to karą pozbawienia pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.