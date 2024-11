To najgorszy czas na jeżdżenie samochodem. Leśnicy i policja apelują, żeby uważać na drogach

Jesień to najmniej bezpieczna pora do jazdy samochodem. Wystarczył jeden dzień, żeby mazowieccy kierowcy potrącili aż pięcioro pieszych. O wytężoną uwagę apeluje do wszystkich nie tylko policja i inne służby, ale nawet Lasy Państwowe.

