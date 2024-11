Dla każdego, kto pomyślnie zdał egzamin na prawo jazdy, informacje te mogą wydawać się oczywiste, ale praktyka pokazuje, że niektórym kierowcom zdarza się zapominać o podstawach, szczególnie gdy rzadko zdarza się poruszać po drogach wielopasmowych i autostradach. Choć jazda jest wygodna i szybsza niż w przypadku dróg jednojezdniowych, to może sprawiać pewne kłopoty i to zarówno przy zmianie pasa, jak i próbie włączenia się do ruchu przy wjeździe na autostradę.

Zobacz wideo Ten kierowca dostał mandat za jazdę lewym pasem na A4. 500 zł i 6 pkt. karnych

Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa? Niektórzy kierowcy zapominają

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie Art. 22 jasno wskazują, że kierujący pojazdem, który zmienia zajmowany pas ruchu, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać. Pierwszeństwo ma więc pojazd, który już po danym pasie jedzie. Niektórym zdarza się jednak zapomnieć, że zasada ta dotyczy także pojazdów wjeżdżających na ten pas ruchu z prawej strony. Co w sytuacji, w której wyprzedzasz na drodze wielopasmowej, a wymijany przez ciebie samochód także rozpocznie manewr wyprzedzania? W tej sytuacji pierwszeństwo dotyczy tego, kto jako pierwszy zasygnalizował zamiar zmiany pasa za pomocą kierunkowskazu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru

- czytamy w ustawie.

Kto ma pierwszeństwo przy wjeździe na autostradę? Odpowiedź może zaskoczyć

Wielu kierowców jest przekonanych, że zna odpowiedź. Wydaje im się, że kierujący pojazdem znajdującym się na tzw. pasie rozbiegowym, czyli włączającym do ruchu, porusza się po drodze podporządkowanej. W rzeczywistości jest on częścią autostrady, służy nabraniu odpowiedniej prędkości i bezpiecznemu włączeniu się do ruchu. Przy zjeździe z pasa rozbiegowego na sąsiedni obowiązują takie same zasady, jak w przypadku każdej innej zmiany pasa. Pamiętaj, że kierowca już poruszający się po pasie rozbiegowym ma pierwszeństwo przed tym, kto wjeżdża na pas włączający do ruchu. Pamiętaj o ograniczeniu prędkości, dostosowywaniu jej do warunków panujących na drodze, zachowaniu dystansu przed innymi pojazdami, sygnalizowaniu zamiaru kierunkowskazem, a przede wszystkim o bezpieczeństwie.