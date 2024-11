Nietypowe konstrukcje staną przy autostradach. Skorzysta z nich jeden rodzaj kierowców, ale ucieszą się wszyscy

Powoli rozpoczyna się sezon na... śnieg i lód spadający z dachu ciężarówki. To sytuacja skrajnie niebezpieczna. Może doprowadzić nie tylko do uszkodzenia karoserii czy przedniej szyby auta osobowego, ale nawet do wypadku. Kwestia ośnieżonych naczep jest jednak patowa. Prawo wymaga od kierowców odśnieżania. Ci nie mają jednak jak wykonać zabiegu. Pojazd jest zbyt wysoki.

REKLAMA

Zobacz wideo Śnieg na samochodzie. Mandat może wynieść 3 tys. zł

Dziwną konstrukcją jest... dmuchawa do odśnieżania ciężarówek

Sytuacji postanowiła przeciwdziałać GDDKiA. Przynajmniej w ciągu dróg szybkiego ruchu. Dyrekcja na MOP-ach zaczęła montować zatem rampy. Choć nie tylko. Bo pojawiła się także dmuchawa służąca do zrzucania śniegu z dachu naczepy. Zasada jej działania jest prosta. Na dedykowanym miejscu staje ciężarówka. Jej kierowca następnie uruchamia urządzenie. To za pomocą silnika wtłacza powietrze do kanałów prowadzących do dwóch dysz. Powietrze dyszami zdmuchuje natomiast śnieg z naczepy. W ten sposób biały puch nie będzie zalegać na ciężarówce i nie zamieni się w płachtę lodu.

Pierwsza dmuchawa do odśnieżania ciężarówek już czeka na sezon zimowy. Pojawiła się na MOP-ie Woźniki Zachód w ciągu autostrady A1. GDDKiA już dziś zastanawia się nad montażem kolejnych urządzeń.

Rampy do odśnieżania TIR-ów bardziej popularne. Powstanie ich 70

Dmuchawa stanowi ważną innowację. GDDKiA potrzebuje jednak działań szerzej zakrojonych. Dlatego w pierwszej kolejności skupia się na budowie ramp. Kierowca może wejść na nie i z ich poziomu ręcznie odśnieżyć dach naczepy. To oznacza mniejszą wygodę dla tirowców, ale też mniejszy koszt dla zarządcy drogi. Ograniczenie wydatku sprawi, że podobne urządzenia pojawią się w większej ilości punktów na trasach typu S i A.

Obecnie na MOP-ach dostępnych jest 13 urządzeń do odśnieżania. Do końca 2025 r. powstanie kolejnych 9 ramp, a ponad 50 jest w trakcie postępowań przetargowych i w przygotowaniu. Do końca 2026 r. infrastruktura do odśnieżania pojazdów ciężarowych rozwinie się do ponad 70 urządzeń.

Nietypowe konstrukcje staną przy autostradach. Skorzysta z nich jeden rodzaj kierowców, ale ucieszą się wszyscy Fot. GDDKiA

Lista ramp do odśnieżania ciężarówek w Polsce:

A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim (tu dostępna jest dmuchawa),

A4 MOP Prószków w woj. opolskim,

A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim,

S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim,

S7 MOP Widoma Wschód w woj. małopolskim,

S7 MOP Widoma Zachód w woj. małopolskim,

S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim,

S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Obroki Zachów w woj. lubelskim,

S61 MOP Chomentowo Wschód woj. podlaskim,

S61 MOP Chomentowo Zachód woj. podlaskim.

Niedługo rampy do odśnieżania ciężarówek pojawią się:

A2 MOP Moczydła w woj. mazowieckim,

A2 MOP Jędrzejów w woj. mazowieckim,

A4 MOP Paszczyna Południe w woj. podkarpackim,

A4 MOP Hruszowice w woj. podkarpackim,

A4 MOP Chotyniec w woj. podkarpackim,

S3 MOP Przybiernów Zachód w woj. zachodniopomorskim,

S3 MOP Przybiernów Wschód w woj. zachodniopomorskim,

S7 MOP Pepłowo Zachód w woj. mazowieckim,

S7 MOP Pepłowo Wschód w woj. mazowieckim,

S17 MOP Niwa Babicka w woj. lubelskim,

S17 MOP Kołbiel w woj. Mazowieckim,

S19 MOP Janów Lubelski Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Janów Lubelski Zachód w woj. lubelskim,

S61 MOP Górki Wschód w woj. podlaskim,

S61 MOP Górki Zachód w woj. podlaskim,

S61 MOP Niekrasy Wschód w woj. warmińsko-mazurskim,

S61 MOP Niekrasy Zachód w woj. warmińsko-mazurskim.

Poza tym GDDKiA przygotowała Programy Inwestycji obejmujące budowę kolejnych 17 ramp. Ich realizacja ruszy po zapewnieniu finansowania, a na liście potencjalnych lokalizacji można znaleźć m.in. MOP Liksajny i Majdany Wielkie na S7, trzy MOP-y na A4, cztery MOP-y na A1 i S8 czy MOP na S61. Ponadto dyrekcja jest w trakcie oceny możliwości wybudowania ramp w kolejnych 20 lokalizacjach. Na tej liście pojawia się A1, A2, S3, S7, S8 i S19. Rekordowa liczba ramp, bo wynosząca aż 6, według tego planu powinna pojawić się na drodze ekspresowej S8.