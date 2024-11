Rozrząd na łańcuchu od lat uchodzi za symbol trwałości. Nic więc dziwnego, że wielu kierowców wybiera auta, które są w niego wyposażone, licząc na długą, bezproblemową eksploatację. Obietnica rzadszej wymiany i solidności przyciąga jak magnes, jednak czy to rozwiązanie rzeczywiście jest bez zarzutu? Mechanicy sugerują, że sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje. Sprawdź, jakie wyzwania mogą się za tym kryć i jak dbać o rozrząd, aby uniknąć niespodziewanych kosztów.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Pertyński o silnikach Diesla: najnowsze konstrukcje są szczytowym wytworem cywilizacji technicznej

Czy rozrząd na łańcuchu jest dobry? Okazuje się, że może stwarzać problemy

Wielu mechaników uważa, że choć rozrząd na łańcuchu ma opinię trwałego i niewymagającego częstej obsługi, potrafi zaskoczyć kierowców szybciej, niż mogliby się tego spodziewać. Mimo że uznawany jest za solidny, kryje w sobie pewne słabe punkty. Do najczęstszych problemów należą rozciąganie łańcucha oraz zużycie napinaczy i kół zębatych, co zaburza synchronizację silnika. Pierwsze objawy, takie jak hałas lub metaliczne grzechotanie pod maską, mogą wystąpić już przy przebiegu 100 000 km i nie powinny być ignorowane. W skrajnych przypadkach może dojść do zerwania łańcucha, co wiąże się z kosztowną naprawą, która może mieścić się w granicach 5-7 tys. zł. Dlatego, jeśli masz auto z rozrządem na łańcuchu, pamiętaj o regularnych kontrolach.

Jak wydłużyć żywotność łańcucha rozrządu? Unikaj niektórych zachowań, a będzie trwalszy

Łańcuch rozrządu, choć wytrzymały, potrzebuje właściwego traktowania, by służyć bezawaryjnie przez długie lata. Co mu najbardziej szkodzi? Oto kilka rzeczy, których ten element naprawdę nie znosi. Jeśli chcesz uniknąć napraw i cieszyć się prawidłową pracą silnika, lepiej trzymaj się od nich z daleka.

Agresywna jazda znacząco zwiększa ryzyko awarii rozrządu. Częste przyspieszanie i jazda na wysokich obrotach negatywnie wpływają na stan rozrządu, który nie toleruje nadmiernych obciążeń. Taki styl jazdy przyspiesza zużycie łańcucha i skraca jego żywotność. Dla długotrwałej i bezproblemowej pracy łańcucha unikaj nagłych zmian prędkości oraz przeciążania silnika

Silnik Peugeot Fot. Krzysztof Koch / Agencja Wyborcza.pl

Zaniedbywanie przeglądów. Regularne kontrole u mechanika to podstawa. Pierwsze objawy zużycia, takie jak rozciąganie czy problemy z napinaczami, mogą zostać wychwycone wcześnie, zanim staną się powodem usterki.

Regularne kontrole u mechanika to podstawa. Pierwsze objawy zużycia, takie jak rozciąganie czy problemy z napinaczami, mogą zostać wychwycone wcześnie, zanim staną się powodem usterki. Brak regularnej wymiany oleju. Olej silnikowy to tarcza ochronna dla łańcucha rozrządu i jego napinaczy. Zbyt rzadko wymieniany lub niskiej jakości płyn przyspiesza zużycie części i prowadzi do problemów z synchronizacją.

Olej silnikowy to tarcza ochronna dla łańcucha rozrządu i jego napinaczy. Zbyt rzadko wymieniany lub niskiej jakości płyn przyspiesza zużycie części i prowadzi do problemów z synchronizacją. Słaba jakość części. Stosowanie tanich zamienników może wydawać się kuszące, lecz szybko prowadzi do problemów z łańcuchem rozrządu. Inwestycja w dobrej jakości elementy zapewnia większą trwałość i ochronę przed nagłymi awariami.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

Sprawdź także: Zaczęło się. W chłodne dni zawsze zaglądaj pod maskę, zanim odpalisz auto. To bardzo ważne