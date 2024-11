Jeśli szukasz samochodu z drugiej ręki, zapewne wiesz, że przed tobą spore wyzwanie. Wszystko dlatego, że niestety niektórzy sprzedawcy bywają nieuczciwi, o czym często przekonujemy się dopiero po dokonaniu transakcji, a później w wielu przypadkach to już walka z wiatrakami. Warto zwrócić szczególną uwagę na cofanie licznika i czy w danej sytuacji miało to miejsce. Problem jest realny i niestety występuje nagminnie.

Po co się cofa licznik w samochodzie? Niestety dzieje się to zbyt często

Niektórzy decydują się na cofnięcie licznika po to, by później sprzedać samochód po zawyżonej cenie. Przed kupnem samochodu warto więc skrupulatnie zweryfikować to, co mówi sprzedawca. Problem kręcenia liczników dotyczy nie tylko Polski, lecz również i państw za granicą.

Spisywany podczas badania technicznego przebieg trafia do bazy na stronie historiapojazdu.gov.pl, a może go również spisać policjant podczas rutynowej kontroli. Jeśli pojazd jest importowany, dużo trudniej będzie nam zweryfikować, czy licznik był kręcony. Na co najlepiej zwrócić uwagę?

Jak rozpoznać, że samochód ma kręcony licznik? Tych aspektów lepiej nie pomijać

Zanim podpiszesz umowę i sfinalizujesz transakcję, dokładnie obejrzyj samochód - najlepiej z kimś, kto się na tym zna. Waszą uwagę powinny zwrócić te rzeczy:

Numer VIN pojazdu. Porównajcie specyfikację ze stanem faktycznym. Jakiekolwiek różnice powinny być powodem zapalenia się czerwonej lampki.

Porównajcie specyfikację ze stanem faktycznym. Jakiekolwiek różnice powinny być powodem zapalenia się czerwonej lampki. Silnik. Jeśli nie pracuje równo i szarpie, zapewne świadczy to, że ma za sobą długą historię.

Jeśli nie pracuje równo i szarpie, zapewne świadczy to, że ma za sobą długą historię. Tapicerka. Jeśli występują ubytki w materiale czy przy kierownicy, lepiej uważaj. Może to oznaczać, że samochód ma większy przebieg niż wpisany.

Jeśli występują ubytki w materiale czy przy kierownicy, lepiej uważaj. Może to oznaczać, że samochód ma większy przebieg niż wpisany. Niski przebieg w dieslu. Takie pojazdy za granicami często służą do pokonywania sporych dystansów, dlatego jeśli nie jest wysoki, może wzbudzić podejrzenia.

Takie pojazdy za granicami często służą do pokonywania sporych dystansów, dlatego jeśli nie jest wysoki, może wzbudzić podejrzenia. Skrzynia biegów. Jeśli są miejsca zwilżone olejem, może to oznaczać znaczny przebieg.

