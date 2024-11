Wilgoć w aucie to problem obecny przez cały rok, ale nasila się szczególnie jesienią i zimą. Może to prowadzić do trwałych uszkodzeń wnętrza. Jak skutecznie radzić sobie z wilgocią w samochodzie?

4 ElcovaLana / Getty Images/iStockphoto mansum008/istock.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl