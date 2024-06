Czym jest rozrząd? W skrócie jest to (za serwisem Intercars.pl) zestaw elementów, których zadaniem jest sterowanie elementami regulującymi przepływ paliwa, gazów i spalin. Napęd rozrządu może być dwojaki - na pasku bądź na łańcuchu. Jego zadania to przede wszystkim (za serwisem Autokatalog.pl) synchronizacja pomiędzy wałem korbowym a wałkiem lub wałkami rozrządu, a także napędzanie pompy oleju i pompy cieczy chłodzącej. A który napęd rozrządu jest lepszy? Na łańcuchu czy na pasku? I jak o niego zadbać? Podpowiadamy.

Lepszy jest silnik z rozrządem na łańcuchu czy na pasku? To zależy

Utarło się przekonanie, że silnik z rozrządem na łańcuchu jest wytrzymalszy od tego na pasku. Jednak w rzeczywistości może być różnie, ponieważ ten pierwszy niekiedy trzeba wymieniać dość wcześnie ze względu na wydłużenie materiału, z którego jest wykonany. Stąd czasem pasek rozrządu może wypaść nawet lepiej, choć oczywiście nie zawsze. Pod uwagę trzeba wziąć takie czynniki jak (za serwisem Motoryzacja.Interia.pl):

nieodpowiednie użytkowanie,

wadliwe materiały,

błędne rozwiązania konstrukcyjne.

Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, czy lepszy jest silnik z rozrządem na łańcuchu, czy na pasku. Ten drugi bowiem trzeba wymieniać dość często, a z kolei o pierwszy prawidłowo dbać. A w jaki sposób? Wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Silnik z rozrządem na łańcuchu. Jak wydłużyć jego żywotność?

Co można zrobić, aby silnik z rozrządem na łańcuchu służył nam jak najdłużej? Wprawdzie nie mamy wpływu na to, jakich materiałów użył producent ani na jakie konkretnie rozwiązania konstrukcyjne się zdecydował, to mimo wszystko możemy nieco przedłużyć trwałość łańcucha. A w jaki sposób? Przede wszystkim należy zadbać o regularną wymianę oleju i co za tym idzie, smarowanie. W przypadku silników z rozrządem na łańcuchu najlepiej wymieniać olej co 15 tysięcy przejechanych kilometrów. Istotna jest też jakość wspomnianego oleju - najlepiej wybierać ten, który zaleca producent. Ważne jest też, aby podczas jego wymiany zmienić też filtr. Natomiast na bieżąco trzeba kontrolować poziom oleju, a w razie potrzeby go uzupełniać.