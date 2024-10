Rolą układu chłodzenia jest utrzymywanie stałej, określonej temperatury silnika. Niewielkie ubytki są normalne i nie powinny cię martwić. Problem pojawia się w momencie, gdy płynu chłodzącego drastycznie ubywa i wycieka on na ulicę. Nie wolno tego bagatelizować, bo niedobór może skutkować mniej lub bardziej poważnymi awariami, np. przegrzaniem auta albo uszkodzeniem pompy wody.

Jak sprawdzić płyn chłodniczy w samochodzie? Poradzi sobie z tym nawet laik

Właściwy poziom płynu chłodniczego ma wpływ na żywotność samochodu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się prawidłowa ilość, musisz poczekać, aż silnik ostygnie po pracy. Po otwarciu maski znajdź pojemnik w białym, kremowym albo przezroczystym kolorze. W górnej części znajduje się korek z oznaczeniem termometru. Ciecz eksploatacyjna może mieć barwę czerwoną, różową, fioletową, niebieską albo pomarańczową. Jej prawidłowy poziom mieści się między wskaźnikami MIN i MAX. Jeśli płynu zdecydowanie jest za mało, koniecznie go uzupełnij.

Ubytek płynu chłodniczego. 5 najpopularniejszych przyczyn wycieku

Utrata płynu chłodniczego jest dopuszczalna w granicach ok. 0,5 l rocznie. Przyjmuje się, że to naturalne następstwo eksploatowania pojazdu. Jeśli ciecz będzie wyciekać i ciągle będzie jej za mało, warto udać się do mechanika w celu diagnostyki. Do najczęstszych przyczyn ubytku należą:

problemy z ciśnieniem w układzie chłodzenia,

uszkodzenie chłodnicy,

awarie pomp wodnych,

problem z uszczelką pod głowicą,

nieszczelność w wężach.

Każda z nich może wynikać z korozji, uszkodzeń mechanicznych albo zużycia materiałów. Zdarza się też, że dzikie zwierzęta (szczury, kuny) mogły pogryźć przewody układu chłodzącego.