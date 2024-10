Światła samochodowe to prawdziwa udręka na polskich drogach. Większość kierowców nie raz doświadczyła oślepiających reflektorów nadjeżdżających aut, co sprawia, że jazda staje się uciążliwa i niebezpieczna. Częstą przyczyną takiego stanu rzeczy są nielegalnie montowane zamienniki żarówek, które zamiast poprawiać widoczność, tylko pogarszają sytuację na drodze. Od 4 października policja zacznie robić z tym porządek.

REKLAMA

Zobacz wideo 10 sekund do utraty prawa jazdy. Kierowcę czeka ponowny egzamin

Jakie światła są nielegalne w Polsce? Zastanów się dwa razy, zanim zamontujesz je w aucie

Wielu kierowców chcąc poprawić widoczność na drodze i zaoszczędzić na profesjonalnych rozwiązaniach, montuje w swoich autach retrofity LED lub zamienniki ksenonowe. Problem polega jednak na tym, że światła te nie są dostosowane do reflektorów w samochodach, co prowadzi do rozproszenia strumienia świetlnego, a w konsekwencji — oślepiania innych kierowców i poważnego zagrożenia na drodze.

Choć przeważnie właściciele aut samodzielnie przerabiają swoje pojazdy, zdarza się, że niektóre nieautoryzowane warsztaty samochodowe mają w ofercie takie "ulepszenia". Rosnące skargi użytkowników dróg doprowadziły jednak do tego, że używanie podkręconego oświetlenia będzie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. 4 października 2024 roku rusza wielka akcja policji, która będzie miała na celu szczegółowe kontrole oświetlenia w samochodach.

Światła samochodowe vrcraft/iStock

Jaki mandat za nieodpowiednie żarówki w samochodzie? Niejednemu kierowcy zrzednie mina

Tej jesieni policja bierze na celownik oświetlenia pojazdów, reagując na rosnącą liczbę przypadków używania zabronionych zamienników żarówek LED i ksenonowych. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy reflektory są zgodne z przepisami i prawidłowo ustawione.

Za korzystanie z nielegalnych świateł grozi mandat w wysokości nawet do 3000 zł, a w poważniejszych przypadkach zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Kierowcy muszą też także pamiętać o obowiązku jazdy na światłach mijania przez całą dobę, inaczej narażają się na mandat od 100 do 300 zł oraz punkty karne. Wzmożone kontrole policyjne potrwają do końca roku.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.