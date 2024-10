Już od lat słychać coraz więcej głosów o potrzebie zmiany samochodów spalinowych na elektryki. I to całkowite. Podczas gdy jedni są zachwyceni pomysłem, inni podchodzą do niego z dozą sceptycyzmu i, prawdę powiedziawszy, nie chcieliby zmieniać dzisiejszego stanu rzeczy. A co myślą o tym nasi czytelnicy? O zdanie spytaliśmy pod TYM artykułem.

REKLAMA

Zobacz wideo BMW odzyskane kilka godzin po kradzieży było już niekompletne

Dlaczego warto przejść na pojazdy elektryczne? Sprawdź, a może też to zrobisz

Zwolennicy przejścia na samochody elektryczne zwracają uwagę przede wszystkim na kwestie ekologiczne. Jak wiadomo, takie pojazdy generują o wiele mniej zanieczyszczeń niż spalinowe, a ponadto pomagają zredukować poziom emisji dwutlenku węgla.

Często zwraca się również uwagę na to, że samochody elektryczne są zwyczajnie bardziej komfortowe podczas jazdy na krótkich dystansach. Największym problemem jest jednak szybko wyczerpująca się bateria i potrzeba częstego ładowania, najczęściej co 200-300 kilometrów. Jak informowaliśmy jakiś czas temu, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest za podtrzymaniem decyzji o zakazie sprzedaży nowych aut spalinowych do 2035 roku. A co z naszymi czytelnikami? Co o tym myślą?

Czy jesteś za zakazem sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku? Czytelnicy zabrali głos

W sondzie na dzień 24 sierpnia 2024 roku wzięło udział 2779 osób. Umożliwiliśmy wybór jednej spośród czterech odpowiedzi:

Jak najbardziej, wszyscy stopniowo powinni przechodzić na elektryki;

Elektryki są przyszłością, ale czas sprzedaży aut spalinowych powinien być wydłużony;

Nie! Unia znowu narzuca nam reguły, które nie mają sensu.

Jesteś za zakazem sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku? Jesteś za zakazem sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku? Fot. Moto.pl

Najchętniej wybieraną odpowiedzią, na którą zdecydowało się aż 68 procent osób, była ostatnia, o tym, że Unia narzuca reguły nie zawsze takie, jak powinna. 25 procent osób odpowiedziała, że elektryki są przyszłością, natomiast powinno się wydłużyć czas sprzedaży pojazdów spalinowych. Zaledwie 7 procent osób uważa, że wszyscy powinni z czasem przejść na elektryki. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.