100 tys. sztuk to dobry wynik. Tyle elektrycznych Volvo EX30 zjechało z taśmy produkcyjnej

EX30 jest niezwykle ważnym modelem w palecie Volvo. To elektryczny crossover segmentu B. To zatem model, który ma przekonać klientów do elektryfikacji, a jednocześnie zaoferować im "budżetową" możliwość przesiadki na auto zasilane prądem. Samochód wszedł do produkcji w drugiej połowie 2023 r. i teraz odnosi pierwsze sukcesy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim

100 tys. sztuk. Volvo EX30 w rok. Lepsza jest tylko Tesla Model Y

Volvo poinformowało właśnie, że taśmę linii produkcyjnej opuścił 100-tysięczny egzemplarz EX30. W nieco ponad rok po rozpoczęciu montażu. Wynik jest zatem naprawdę dobry. Samochód jest produkowany w dwóch zakładach. W Daqing w Chinach i Gandawie w Belgii. I zakłady te pracują na pełnych obrotach. W końcu jak wskazują dane Dataforce, w sierpniu 2024 r. EX30 okazał się drugim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Europie. Wyprzedziła go jedynie Tesla Model Y.

Wiele wskazuje zatem na to, że najmniejszy elektryk Szwedzkiej marki nie zatrzyma się w drodze do sukcesu. Powalczy o klientów w Europie, a też przy okazji mocno wpłynie na rynkowe wyniki producenta. I to widać już dziś.

Blisko 60 proc. Volvo sprzedawanych dziś to elektryki lub hybrydy

Volvo od kilku lat przeżywa prawdziwą hossę. Skutek? Tylko w 2023 r. Szwedzi dostarczyli klientom 708 716 fabrycznie nowych pojazdów. To oznacza wzrost aż o 15 proc. w stosunku do 2022 r. Skok sprzedaży osiągnął jeszcze większą wartość, jeżeli rynek ograniczymy do Europy. Na Starym Kontynencie sprzedaż aut Volvo w 2023 r. wzrosła o 19 proc. i zakończyła się wynikiem wynoszącym 294 794 sztuki. Marka z Göteborgu staje się także coraz bardziej elektryczna. 59 proc. pojazdów sprzedanych przez Volvo w Europie w 2023 r. pochodzi z linii Recharge. To zatem modele zasilane prądem lub hybrydowe plug-in.

Ile kosztuje Volvo EX30 w Polsce?

Cennik najmniejszego crossovera szwedzkiej marki zaczyna się w naszym kraju od kwoty na poziomie 176 990 zł. Za tą kwotę kupujący otrzyma wariant Single Motor z napędem na tylne koła. Ten może osiągnąć pierwszą setkę w 5,7 sek., a do tego pokona na jednym ładowaniu nawet 337 km. Za dopłatą o wartości 25 tys. zł dostępny jest model z rozszerzonym zasięgiem. Extended Range pokona już na ładowaniu nawet 475 km. Skróci też czas sprintu do 100 km/h. Ten wyniesie tylko 5,3 sek.

W palecie, ale dopiero w droższym z pakietów wyposażenia, pojawia się wersja czteropędna. W jej przypadku czas przyspieszenia do pierwszej setki wynosi zaledwie 3,6 sek. Auto jest zatem szybsze od Audi RS3! Zasięg na jednym ładowaniu wynosi 450 km. Niestety jednocześnie bazowa cena tego modelu szybuje do kwoty na poziomie 238 990 zł.