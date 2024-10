Wiele osób, które wychowywały się i żyły w PRL-u, stację paliw często nazywają po prostu CPN-em. Centrala Produktów Naftowych to założone w 1944 roku polskie przedsiębiorstwo naftowe, które zajmowało się magazynowaniem, transportem i dystrybucją paliw, a w szczytowym okresie miało 1400 placówek w całej Polsce. Charakterystyczne logo CPN-u zostało zaprojektowane w latach 60. przez artystę plastyka Ryszarda Bojara.

Jak powstał PKN Orlen? Narodowy koncern został utworzony z połączenia dwóch przedsiębiorstw

W maju 1998 roku ówczesny rząd podjął decyzję, by utworzyć jeden krajowy koncert naftowy. PKN Orlen powstał z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN SA oraz Petrochemii Płock SA. Dziś Orlen jest polską dumą i zarządza aż siedmioma rafineriami w Polsce, na Litwie i w Czechach. Brand i polityka firmy się zmieniła, ale jest w Polsce jedno miejsce, gdzie kierowcy mogą powrócić do przeszłości i zobaczyć charakterystyczne pomarańczowe logo CPN.

Czy CPN jeszcze istnieje? Jeśli masz ochotę na powrót do przeszłości, wybierz się na warszawską Pragę

Na Starej Pradze przy ulicy Markowskiej 15 w Warszawie wciąż funkcjonuje stacja paliw, która jest własnością Orlenu, ale króluje nad nią przywrócony w 2018 roku szyld CPN. - Marka CPN wciąż żyje w świadomości Polaków, którzy traktują ją z dużym sentymentem. Reaktywując markę, chcemy naszym klientom dać okazję do tego, by mogli bezpośrednio obcować z dziedzictwem nierozerwalnie związanym z historią Polski i rodzimej motoryzacji - wyjaśnił cytowany przez portal Eska.pl ówczesny dyrektor biura promocji i reklamy PKN Orlen.