Peugeot e-408 zbudowany na wielonapędowej platformie modułowej E-EMP2 wyróżnia się rozstawem osi wynoszącym 2,79 m, a jego wymiary zewnętrzne to: długość 4,69 m, szerokość 1,85 m, wysokość 1,49 m. Duże rozmiary pozwoliły na zainstalowanie akumulatora w podwoziu samochodu, pod podłogą między kołami, oszczędzając w ten sposób przestrzeń w kabinie i obniżając środek ciężkości. Akumulator ma moc użyteczną 58,2 kWh. W konstrukcji zastosowano aerodynamiczną, płaską podłogę, czego rezultatem jest niskie zużycie energii elektrycznej wynoszące 15,2 kWh/100 km i zasięg na jednym ładowaniu obliczony na 453 km w cyklu mieszanym według cyklu WLTP.

Do ładowania prądem zmiennym pojazd jest standardowo wyposażony w trójfazową ładowarkę o mocy 11 kW. W przypadku ładowania prądem stałym za pośrednictwem szybkich ładowarek typu supercharger, e-408 umożliwia korzystanie ze źródeł o mocy do 120 kW. Pozwala to na odzyskanie 100 km zasięgu w zaledwie 10 minut i naładowanie akumulatora od 20 proc do 80 proc. w 30 minut (w warunkach nominalnej temperatury akumulatora).

Moc dostosowana do trybu jazdy

Moc silnika elektrycznego wynosi 157 kW (210 KM). Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy, w zależności od swoich upodobań. Tryb Normal jest trybem domyślnym, zapewniającym moc 140 kW (190 KM) i moment obrotowy 300 Nm i oferuje idealną równowagę między dynamiką a zasięgiem. Tryb Sport gwarantuje maksymalne osiągi za sprawą mocy 157 kW (210 KM) i 345 Nm. Tryb ECO ogranicza moc do 125 kW (170 KM) i 270 Nm, co sprzyja z kolei większemu zasięgowi, zapewniając jednocześnie przyjemność z jazdy. Korzystając z łopatek umieszczonych za kompaktową kierownicą, kierowca może z łatwością aktywować hamowanie rekuperacyjne na 3 poziomach.

Peugeot e-408 Fot. Peugeot

Peugeot e-408 - wyposażenie

Peugeot e-408 dysponuje bardzo bogatą gamą systemów wspomagania prowadzenia najnowszej generacji, które pobierają informacje z 5 kamer i 3 radarów. Systemy zapewniają spokojne i bezpieczne podróżowanie oraz wykonywanie wszelkich manewrów. Niektóre spośród tych systemów zostały przejęte bezpośrednio z wyższych segmentów. To m.in. adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go oraz regulowaną zadaną wartością odległości między pojazdami, czy ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu samochodu.

Samochód w sprzedaży pojawi się w dwóch poziomach wyposażenia: Allure i GT. W wersji Allure w standardzie wyposażony jest w: reflektory LED, 19-calowe aluminiowe obręcze kół, Peugeot i-Cockpit z konfigurowalnym 10-calowym cyfrowym zestawem wskaźników, nawigację online z funkcją Trip planner, asystenta głosowego OK PEUGEOT, bezprzewodowe klonowanie ekranu Apple CarPlay/Android Auto, 6-głośnikowy system audio, podgrzewany fotel kierowcy i kierownicę, dwustrefową automatyczną klimatyzację, tylną kamerę parkowania i czujniki, pompę ciepła.

W wersji GT w standardzie, oprócz elementów z wersji Allure, e-408 wyposażony jest w: reflektory Matrix LED, przednie czujniki parkowania, aluminiowe wykończenia wnętrza z konfigurowalnym 8-kolorowym oświetleniem ambientowym, aluminiowe progi drzwi, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, pakiet Drive Assist Plus (półautonomiczna jazda poziomu 2).

Elektryczny e-408 będzie produkowany w fabryce w Miluzie. Gwarancja na silnik elektryczny, ładowarkę, skrzynię biegów oraz główne komponenty elektryczne i mechaniczne będzie obowiązywać przez okres 8 lat lub do osiągnięcia 160 000 kilometrów przebiegu. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.