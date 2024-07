Złe paliwo na polskich stacjach. UOKiK podał listę stacji, których lepiej unikać

Inspektorzy Handlowi ruszyli na łowy. Część stacji wybrali losowo, a część na podstawie zgłoszeń kierowców. W sumie w 2023 r. do badań pobrali 1584 próbki paliw ciekłych (832 próbki benzyn i 752 oleju napędowego) oraz 360 próbek LPG. Wnioski? 41 próbek paliw ciekłych (34 oleju napędowego i 7 benzyny) nie spełniało wymogów. To stanowi 2,59 proc. zbadanych.

Najczęściej chrzczony jest olej napędowy. LPG wolne od nieprawidłowości

Niespełna 2,6 proc. wydaje się być niskim odsetkiem. I jest w tym stwierdzeniu element prawdy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że odsetek w stosunku do 2022 r. wzrósł prawie dwukrotnie! To oznacza, że pod względem wyników cofnęliśmy się do roku 2017. Dodatkowo ponad czterokrotnie częściej chrzczony jest olej napędowy. Tylko 17 proc. nieprawidłowości dotyczy benzyny. To jednak akurat nie zmienia się od lat.

W przypadku oleju napędowego inspektorzy Inspekcji Handlowej kwestionowali głównie jakość w zakresie stabilności oksydacyjnej, a więc odporności na starzenie, temperatury zapłonu czy zawartości wody. W przypadku benzyny wątpliwości najczęściej budziła prężność par, motorowa liczba oktanowa czy indeks lotności.

Optymistyczny wniosek płynący z kontroli jest jeden. I dotyczy on rynku LPG. Bo w 2023 r. Inspekcja Handlowa nie wykazała żadnych nieprawidłowości w przypadku tego paliwa. Zakwestionowanych próbek było okrągłe 0 na 360 przebadanych. Rok wcześniej odsetek wynosił natomiast 3,15 proc.

Chrzczone paliwo to problem miejscowości nadmorskich i Mazur

Z raportu UOKiK wynika jeszcze jedna ciekawostka. Najwięcej nieprawidłowości związanych z paliwami i zgłoszonych przez kierowców Inspekcja Handlowa stwierdziła w kurortach wakacyjnych. Mowa o woj. pomorskim (25 proc.), warmińsko-mazurskim (22,2 proc.), małopolskim (10 proc.) i zachodniopomorskim (5,6 proc.). Na przełomie lipca i sierpnia fakt ten może stanowić ważną informację dla kierowców.

Inspektorzy, reagując na takie wyniki raportu za rok 2023, nie mieli żadnej litości. Wydali 17 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na znaczne przekroczenia wymagań jakościowych. Dodatkowo w 25. przypadkach zawiadomili organy ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Lista stacji w Polsce z chrzczonym paliwem

No dobrze, zatem w których konkretnie punktach tankowania kierowca powinien unikać? To jasno wynika z mapy stacji paliw na stronie internetowej UOKiK. Na czerwono są zaznaczone na niej te punkty, w których Inspekcja Handlowa wykryła nieprawidłowości w kwestii jakości tankowanego napędu:

Orlen, Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 33, woj. warmińsko-mazurskie – niewłaściwy parametr prężności par oleju napędowego;

Krak-Oiltrans, Pawel Mała, ul. Żywiecka 19, woj. śląskie – zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego;

Pieprzyk Family, Pleszew, ul. Wyspiańskiego 4A, woj. wielkopolskie – niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej oleju napędowego;

Krak-Tar (Moya), Gniewkowo, ul. Toruńska 29A, woj. kujawsko-pomorskie – zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego;

Amic, Warszawa, ul. P. Skargi 3A, woj. mazowieckie – niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej oleju napędowego (badanie pierwsze i powtórne);

Ropasama, Świątki 38, woj. warmińsko-mazurskie – przekroczenie parametru zawartości wody w oleju napędowym;

PRIMI BIS, Dobre Miasto, ul. Fabryczna 13A, woj. warmińsko-mazurskie – zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego.

Na liście znajduje się 7 punktów. Czemu tak mało? Bo kontrola nie dotyczyła przecież wszystkich stacji w Polsce. Warto jednak na powyższej liście zwrócić uwagę na inny fakt. Trzy ze stacji to punkty należące do tzw. sieciówek. Znane logo nie zawsze staje się zatem gwarantem jakości paliwa.