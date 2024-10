Zastanawiasz się nad kupnem samochodu, jednak zależy ci, aby był jak najmniej awaryjny? Być może ranking przeprowadzany przez "What car?" pomoże ci w podjęciu decyzji. Jak co roku brytyjski serwis zapytał swoich użytkowników o wrażenia z jazdy nowszymi pojazdami. Które z nich wypadły najgorzej?

Ranking niezawodności pojazdów. Co jest brane pod uwagę?

Brytyjski magazyn "What car?" co roku przeprowadza badania niezawodności marek samochodów. Warto jednak zaznaczyć, iż robi to w nieco nietypowy sposób, gdyż nie opiera się na oficjalnych danych z przeglądów. Zamiast tego do czytelników serwisu wysyłane są specjalne ankiety awaryjności, które wypełniają posiadacze pojazdów do 5 lat. W tym roku zrobiło to 30 tys. osób. Jeśli w ich samochodzie wystąpiła usterka, zobowiązani są napisać między innymi:

czego dotyczyła,

czy była poważna,

ile kosztowała oraz ile trwała jej naprawa.

Na podstawie powyższych danych powstaje szczegółowy raport wyłaniający najmniej i najbardziej awaryjne samochody. Należy jednak mieć na uwadze, że na wyniki składa się wiele czynników, w tym, chociażby popularność danej marki w Wielkiej Brytanii, co może się przekładać na długość naprawy. Niemniej, które pojazdy wypadły najsłabiej?

Które marki aut są najmniej awaryjne? Które marki aut są najmniej awaryjne? Fot. Agencja Wyborcza.pl / Anna Lewańska

Jakie samochody najbardziej się psują? Brytyjski ranking wyłonił niechlubnego zwycięzcę

Za najbardziej awaryjną markę samochodów w Wielkiej Brytanii uznano MG, która w badaniu niezawodności uzyskała wynik 76,9 proc. Co ciekawe, jak informuje portal mgomotor.pl, na podstawie danych z czerwca 2024 obecnie zajmuje 16 miejsce wśród najlepiej sprzedających się w Polsce, a jej popularność wciąż rośnie. Poza MG na podium znalazły się rownież: Alfa Romeo (84,1 proc.) oraz Vauxhall (84,7 proc.). Jak prezentował się dalszy ranking?

Nissan (85,9 proc.),

Land Rover (87,1 proc.),

Seat (87,5 proc.),

Fiat (88,2 proc.),

Audi (89 proc.),

Polestar (89,3 proc.),

Mercedes (89,7 proc.).

Z kolei najmniej psującymi samochodami może pochwalić się firma:

Mini (98,3 proc.),

Lexus (97,9 proc.)

Suzuki (97,7 proc.).

Jak widać, różnica pomiędzy pierwszym a ostatnim miejscem nie jest szczególnie duża, ponadto wszystkie pojazdy otrzymały stosunkowo wysoki wynik, tak więc nie można mówić o olbrzymiej przepaści. Jeśli zaś chodzi o dokładniejsze dane dotyczące MG, warto wiedzieć, że w ich przypadku wskaźnik usterek wynosił 37 procent, ponadto ponad połowa (58 proc.) pojazdów była wyłączona z użytku dłużej niż 7 dni. Wśród konkretnych pojazdów marki najsłabiej wypadły elektryczne MG 4 i MG ZS EV. Dla odmiany model MG5 zyskał 92 proc., co stawia go dość wysoko. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.